Закрытие границы с Россией привело к безработице в Финляндии

Закрытие границы с Россией ударило по туризму и бизнесу в Финляндии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Закрытие границы с Россией спровоцировало серьезные экономические проблемы в приграничных регионах Финляндии. Особенно сильно пострадали туристическая отрасль и местный бизнес, отмечают эксперты.

«Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись», – рассказал РИА «Новости» председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко. Он уточнил, что наибольший ущерб понесли предприниматели в Восточной Финляндии.

Напомним, финские власти закрыли границу с Россией в 2023 году. После этого неоднократно поступали сообщения об экономических трудностях в городах, которые ранее принимали значительные туристические потоки. Местные компании начали массово прекращать свою деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы во многих восточных регионах Финляндии приблизился к 20 процентам.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов отметил рекордное количество банкротств финских предприятий. До этого статистическое ведомство скандинавской страны зафиксировало рост общей безработицы до 11-летнего максимума.