Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
Глава МИД Венгрии перед визитом в Польшу решила сменить посла в Варшаве
Глава МИД Венгрии Орбан перед визитом в Польшу решила сменить посла в Варшаве
Глава МИД Венгрии Анита Орбан перед визитом в Польшу заявила, что решила сменить посла в Варшаве из-за нового политического направления властей Венгрии.
Внешнеполитическое ведомство Венгрии обновит руководство дипмиссии в Польше, передает РИА «Новости».
Министр иностранных дел Анита Орбан объяснила этот шаг сменой политического направления новых властей.
Кадровые перестановки происходят на фоне первого зарубежного визита нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Со вторника он посетит Краков, Варшаву и Гданьск в сопровождении делегации из шести министров.
«Новая эпоха требует нового подхода, поэтому я решила вызывать домой посла Венгрии в Варшаву, потому что обновленное внешнеполитическое направление в дальнейшем сможет быть надежно и последовательно представлено новым человеком», – написала Орбан в соцсети.
Ранее парламент Венгрии утвердил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на посту премьер-министра страны.