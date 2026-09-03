Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Авиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
Авиаэксперт Гусаров: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
Международная организация гражданской авиации отделалась общими словами и запустила долгий пересмотр документов, чтобы уйти от прямой оценки незаконных заявлений Украины, но на деле вновь возложила ответственность за безопасность полетов на Россию, тогда как ни одна зарубежная авиакомпания на угрозы Зеленского так и не отреагировала, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя реакцию ИКАО на киевские угрозы гражданской авиации.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) выступила с заявлением в ответ на угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства. Там напомнили, что конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства обеспечивать защиту гражданских судов и запрещает применение против них оружия. Одновременно организация сообщила, что обновит руководство по безопасности полетов над зонами конфликтов, чтобы власти и авиакомпании могли эффективнее оценивать риски от преднамеренных враждебных действий.
«ИКАО совсем промолчать не смогла, но и реальную оценку неправомерным, незаконным действиям и заявлениям Украины давать не захотела, поэтому решила отделаться общими словами. Организация фактически намекнула, что прежние положения устарели и в новых реалиях на них уже нельзя опираться, а значит, документы будут пересматриваться. Это удобная позиция, при которой можно ничего конкретного не заявлять по существу. По сути, за громкими формулировками о новых угрозах не стоит никакой прямой реакции на то, что делает Киев», – говорит Гусаров.
Отдельно в ИКАО указали, что государства – члены организации обязаны обеспечивать безопасность полетов гражданской авиации, однако там же уточняется, что речь идет о безопасности в собственном воздушном пространстве, замечает собеседник. Это значит, что ответственность вновь возложили на Россию, ведь, несмотря на заявления Зеленского, именно она должна гарантировать безопасность гражданских рейсов. Подобный подход ничего не дает, а пересмотр документов ничего не изменит, считает он. Авиация по-прежнему будет отвечать за все происходящее, и никаких новых механизмов защиты решение ИКАО не создает.
«Они запустили процесс пересмотра документов, но это очень длительная и большая работа. Это не просто какие-то положения, здесь требуется согласование и выработка новых норм, а такой процесс может тянуться и полгода. Фактически ИКАО условно дала себе отсрочку, отсрочку от оценки действий Украины. Пока идет вся эта процедура, от организации не нужно ждать никаких конкретных выводов», – отмечает эксперт.
Зарубежные авиакомпании на угрозы Зеленского фактически никак не отреагировали, замечает он. Единственным исключением стала турецкая чартерная авиакомпания, которая приостановила полеты, но буквально в тот же день объяснила остановку техническими и организационными моментами и заявила, что все рейсы будут возобновлены и выполнены в полном объеме. Позже уточнили, что перевозчику требовалось обновить некий устаревший документ, речь шла о сугубо техническом вопросе. Ни одна авиакомпания не сослалась на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского и не прекратила из-за него полеты, а совпадение по времени, скорее всего, осталось лишь совпадением.
«Роста цен на билеты я в связи с этим не жду, потому что цены сегодня определяет рынок. Для обычных пассажиров возможны разве что более частые задержки рейсов из-за периодических налетов, но не более того. Если цены и вырастут, то повлияют на это совсем другие факторы, например стоимость керосина. Именно топливо влияет на билеты куда сильнее, чем все остальное», – заключил Гусаров.
На фоне угроз Зеленского в адрес гражданской авиации турецкая авиакомпания Pegasus отменила на 2 сентября 12 рейсов во Внуково и обратно, предложив пассажирам вернуть деньги или перенести вылет, что в аэропорту связали с особым режимом работы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что об уходе турецких перевозчиков с российского рынка речи не идет, а отмены рейсов носили точечный и ситуативный характер и случались и раньше.
Позже министр транспорта Андрей Никитин заявил, что иностранные авиакомпании обратились к российским властям за разъяснениями и получили все необходимые ответы. По его словам, абсолютное большинство зарубежных перевозчиков тесно сотрудничает с Москвой и хорошо понимает действующие стандарты безопасности полетов.