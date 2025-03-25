Tекст: Дарья Григоренко

Эти действия стали продолжением политики Киева, направленной на нанесение ударов по мирной энергетической инфраструктуре России. В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки днем 24 марта украинского беспилотника по объектам кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2». Однако, благодаря оперативным действиям персонала, отключение не вызвало последствий для потребителей.

Кроме того, в Луганской народной республике была проведена атака на газораспределительную станцию «Сватово» с применением FPV-дрона. Вечером того же дня над Крымом российские средства ПВО перехватили украинский ударный беспилотник, целью которого было оборудование Глебовского подземного хранилища газа в районе мыса Тарханкут, уточнили в Минобороны.

Эти атаки, по мнению Минобороны, демонстрируют недоговороспособность украинского руководства и его нежелание соблюдать международные соглашения даже во время важных международных переговоров, что ставит под угрозу любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

Накануне Минобороны сообщило, что киевский режим после договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры совершил несколько ударов по российским энергообъектам.