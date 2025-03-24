Tекст: Алексей Дегтярев

В ночь на 24 марта украинский ударный беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, российские средства ПВО перехватили его в семи километрах от станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Ранее, 19 марта, три украинских дрона также атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказская. Это произошло вскоре после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, принятого по предложению США.

Кроме того, 23 марта российские ПВО предотвратили атаку на глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму. 22 марта, два удара украинских беспилотников повредили газораспределительное оборудование в Белгородской области.

Киев продолжает атаки на энергетику России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о прекращении ударов, это доказывает недоговороспособность украинского режима, констатировали в Минобороны.

В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области.

В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.