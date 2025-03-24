Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
Киевский режим после договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры совершил несколько ударов по российским энергообъектам, сообщило Министерство обороны России.
В ночь на 24 марта украинский ударный беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, российские средства ПВО перехватили его в семи километрах от станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Ранее, 19 марта, три украинских дрона также атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказская. Это произошло вскоре после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, принятого по предложению США.
Кроме того, 23 марта российские ПВО предотвратили атаку на глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму. 22 марта, два удара украинских беспилотников повредили газораспределительное оборудование в Белгородской области.
Киев продолжает атаки на энергетику России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о прекращении ударов, это доказывает недоговороспособность украинского режима, констатировали в Минобороны.
В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области.
В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.