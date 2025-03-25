По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Лавров: Киев обвинил Россию в подрыве газовой станции в Судже
Киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
«Они (киевский режим-прим.ВЗГЛЯД) вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции, и сказали, что это Россия сделала сама», – заявил Лавров, передает ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что станция в Судже является российской собственностью и играет важную роль в обеспечении энергией ряда европейских стран.
Лавров отметил, что удар по столь важному объекту может привести к серьезным последствиям для энергообеспечения Европы. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес России.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.
Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа.
В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.