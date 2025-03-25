Tекст: Вера Басилая

«Они (киевский режим-прим.ВЗГЛЯД) вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции, и сказали, что это Россия сделала сама», – заявил Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что станция в Судже является российской собственностью и играет важную роль в обеспечении энергией ряда европейских стран.

Лавров отметил, что удар по столь важному объекту может привести к серьезным последствиям для энергообеспечения Европы. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа.

В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.