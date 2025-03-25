По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Лавров: Россия выступает за восстановление Черноморской инициативы в приемлемой форме
Москва считает необходимым возобновить Черноморскую инициативу, однако она должна принять приемлемую для всех сторон форму, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы за возобновление в какой-то форме – более приемлемой для всех – Черноморской инициативы», – сказал Лавров в интервью «Первому каналу», передает ТАСС.
Он добавил, что вопрос возобновления этой сделки обсуждали на переговорах России и США в Эр-Рияде.
«Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД)», – указал глава ведомства.
Также министр пояснил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать. Он указывал, что в ходе диалога обсуждались технические детали, потому публично их обсуждать не собираются.