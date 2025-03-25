Лавров: Россия выступает за восстановление Черноморской инициативы в приемлемой форме

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы за возобновление в какой-то форме – более приемлемой для всех – Черноморской инициативы», – сказал Лавров в интервью «Первому каналу», передает ТАСС.

Он добавил, что вопрос возобновления этой сделки обсуждали на переговорах России и США в Эр-Рияде.

«Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД)», – указал глава ведомства.

Также министр пояснил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать. Он указывал, что в ходе диалога обсуждались технические детали, потому публично их обсуждать не собираются.