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    13 комментариев
    2 сентября 2026, 13:41 • Новости дня

    Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов из Москвы

    Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов между Внуково и Турцией

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и Россией без объяснения причин.

    Турецкая авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть вылетов из столичной авиагавани, передает РИА «Новости».

    Турецкие перевозчики Pegasus и Turkish Airlines приняли решение об отмене нескольких ночных рейсов между городами Турции и Россией, при этом причины такого шага не раскрываются.

    «На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть рейсов из Внуково. На другие даты отмен на данный момент нет. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предложил переоформить билеты на другие рейсы после 02.09.2026 или возврат денежных средств», – говорится в сообщении аэропорта.

    Представители Внуково уточнили, что не располагают данными о предупреждениях от Pegasus об отмене рейсов другими компаниями. В аэропорту добавили, что ночью воздушная гавань временно работала с ограничениями.

    При этом остальные турецкие перевозчики продолжают полеты в Россию: за сутки из Турции во Внуково прибыло 16 бортов. Ранее уже фиксировались случаи возврата самолетов в аэропорты вылета при введении ограничений на прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы ради безопасности полетов.

    31 августа 2026, 12:35 • Новости дня
    В Грузии возмутились нудистами из России

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ряд инцидентов с нудистами из России зафиксирован на общественных пляжах Аджарии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания «Батумелеби» («Батумцы»), в одном из случаев отдыхающие сами заставили нудиста надеть плавки, в другом – вызвали полицию.

    Наконец, одного туриста-нудиста местные подростки сначала оскорбили словесно, а затем забросали его автомобиль камнями, сообщила газета.

    Газета отмечает, что нудизм подпадает под административный кодекс Грузии как неподобающее поведение в общественных местах и карается штрафом до 200 лари (около 77 долларов).

    Нудистских пляжей в Грузии нет.

    В конце июля на российскую туристку напали в Телави во время свадьбы в местном отеле.

    Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 825, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 380), на третьем – Армении (360 050).

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    1 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

    Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные нападения беспилотников на гражданские торговые суда привели к полной остановке поставок свежих овощей и фруктов из Турции на российский рынок, пишет Ekonomim.

    Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

    «Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

    На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

    Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    30 августа 2026, 15:52 • Новости дня
    Турция направила военные корабли к месту крушения катамарана у Северного Кипра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турция направила к Северному Кипру силы ВМС, катера береговой охраны и авиацию для проведения поисково-спасательных работ после крушения пассажирского катамарана.

    Трагедия развернулась в полдень по местному времени, передает ТАСС. Судно катамаранного типа FiloJet направлялось из кипрского порта Гирне в турецкую провинцию Мерсин, однако по неизвестным причинам перевернулось на маршруте.

    «30 августа поступила информация, что пассажирское судно FiloJet с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту, следовавшее из порта Гирне в порт Ташуджу, начало набирать воду и находится под угрозой затопления примерно в семи километрах от порта Гирне», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Власти Турции оперативно отреагировали на сигнал бедствия. В зону крушения направили четыре платформы береговой охраны, пять катеров, два вертолета и судно Aksunger-3. В министерстве добавили, что спасательную операцию усилили шестью кораблями военно-морских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром с сотнями людей на борту потерпел бедствие у побережья города Гирне.

    Министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы заявил о наличии погибших и тяжелораненых среди пассажиров.

    Жертвами этого крушения стали по меньшей мере шесть человек.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    1 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели неформальную встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Встреча глав трех государств состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Фотографии беседы политиков опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, передает РИА «Новости».

    «Лукашенко, Путин и Эрдоган. Переговоры нон-стоп», – отмечается в публикации канала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Киргизии ради переговоров с российским коллегой.

    Утром глава российского государства приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на заседание Совета лидеров стран объединения.

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    31 августа 2026, 03:23 • Новости дня
    В Турции заявили о контактах с Москвой и Киевом по вопросам судоходства

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью судоходства в Черном море», – сказал источник РИА «Новости» на фоне участившихся атак ВСУ на суда в акватории.

    По его словам, турецкая сторона внимательно следит за развитием обстановки в регионе и исходит из необходимости обеспечить безопасность гражданских судов.

    Собеседник агентства добавил, что Турция намерена поддерживать диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы снизить риски для морской торговли в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов ВСУ по двум турецким судам в конце августа.

    Анкара вела закрытые консультации с Россией и Украиной о создании механизма предотвращения атак на гражданский флот.

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    1 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Спасенную при крушении парома на Кипре россиянку передали родственникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Девочку с российским гражданством, которую спасли при крушении парома у побережья Кипра, передали турецким родственникам, пока ее родители числятся пропавшими без вести, заявили в посольстве России в Никосии.

    Ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна «Фило-Джет» находились две гражданки России. Одну из них удалось спасти, вторая числится пропавшей без вести, передает РИА «Новости».

    «Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», – рассказали в посольстве.

    В посольстве уточнили, что пропавшая россиянка – Юлия Озджан. В списках пропавших фигурирует и ее супруг, гражданин Турции. Их малолетняя дочь Мила, у которой есть и российское, и турецкое гражданство, выжила.

    Консульский отдел поддерживает контакт с родными ребенка. Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в воскресенье. Жертвами крушения стали восемь человек, еще 20 пассажиров считаются пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне. Затонувшее судно опустилось на глубину 514 метров.

    Руководство Северного Кипра рассматривает вероятность столкновения парома с неопознанным препятствием.

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    31 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Фидан: Анкара обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности навигации в акватории Черного моря, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Заявление прозвучало по итогам заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле, передает ТАСС. «Обеспечение безопасности судоходства, действительно, остается большой проблемой, причем не только для Черного моря, но теперь и для глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

    По словам министра, зерновые грузы не попадают на мировые рынки, из-за чего Анкара получает множество запросов от разных государств. Фидан добавил, что при возникновении необходимых условий турецкая сторона готова содействовать заключению нового договора, аналогичного прежней зерновой сделке.

    Напомним, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового зернового коридора.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта мораторий на военные действия в акватории.

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    31 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Ekonomim: Зерно подорожает из-за атак в Черном море

    Ekonomim: Мировое зерно подорожает на 12% из-за атак на суда

    Tекст: Мария Иванова

    Непрекращающиеся удары украинских беспилотников по торговым судам в Черном море серьезно угрожают стабильности мирового продовольственного рынка и могут спровоцировать резкий скачок стоимости пшеницы.

    Ситуация с атаками на суда в Черном море может привести к росту мировых цен на зерно на 10-12%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецкого бизнеса, передает РИА «Новости».

    Напряженность в регионе усилилась после удара по судну Lider Bordo Mavi под управлением турецкого оператора у берегов Туапсе. На следующий день было атаковано судно Lider Kocatepe, направленное для его буксировки.

    «Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%», – заявил председатель Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайчы. Турецкая ассоциация судовладельцев представила доклад о нападениях на торговые суда, согласно которому только в июле украинские силы атаковали более 206 судов.

    Генеральный директор Transbosphor Denizcilik Мустафа Джан отметил, что интенсивность атак на торговые суда в Черном море значительно выросла за последний месяц. По его словам, если этот процесс продлится пять месяцев, около 150 судов могут отправиться на металлолом, а около 20 ведущих судовладельцев могут исчезнуть с рынка. Судовладельцы уже не получают достаточной прибыли, их финансовая устойчивость снижается.

    Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, ранее заявлял посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа МИД Турции вызвал украинского посла из-за атак на турецкие суда в Черном море.

    Ранее беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру STAR II.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    1 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке продлилась полтора часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели полуторачасовые переговоры в Бишкеке на полях саммита ШОС.

    Беседа политиков стартовала вечером, в 19.42 по местному времени, передает РИА «Новости». Диалог глав государств продолжался около полутора часов.

    Напомним, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Президент России назвал Турцию одним из привилегированных партнеров во внешней политике и экономике.

    Стороны детально обсудили реализацию совместного проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».

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    31 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин сообщил о резком росте турпотока между Россией и Китаем

    Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% за полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Введение безвизового режима привело к увеличению туристического обмена между Россией и Китаем на 43% за первые шесть месяцев текущего года, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС сообщил о значительном росте туристического обмена между странами, передает РИА «Новости».

    «Турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43%», – отметил российский лидер. По его словам, столь заметный рост стал возможен благодаря успешной практике применения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об увеличении количества китайских гостей в России.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль обоюдного безвизового режима.

    Минтранс сообщил о росте пассажирских авиаперевозок между странами почти наполовину.

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    Российский автопром борется с зависимостями

    Россия сделала большой шаг в сторону освобождения от зависимости в сфере автомобилестроения. Почти половину критических компонентов в автопроме уже удалось заместить, отчитался Минпромторг. До 2022 года Россия зависела от западных автокомплектующих, теперь – от Китая. Однако нам нужно иметь отечественное. Какую выгоду получат российские потребители и экономика? Подробности

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    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

    «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение. Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Ненависть поляков к украинцам подпитывается страхом войны с Россией

    «Опросы фиксируют не просто изменение цифр, а смену парадигмы в польском общественном сознании». Такими словами политологи комментируют резкую смену отношения к Украине и украинцам как со стороны рядовых поляков, так и со стороны польских властей. В чем причины таких перемен и при чем здесь страх военного конфликта с Россией? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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