Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов из Москвы

Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов между Внуково и Турцией

Tекст: Мария Иванова

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть вылетов из столичной авиагавани, передает РИА «Новости».

Турецкие перевозчики Pegasus и Turkish Airlines приняли решение об отмене нескольких ночных рейсов между городами Турции и Россией, при этом причины такого шага не раскрываются.

«На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть рейсов из Внуково. На другие даты отмен на данный момент нет. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предложил переоформить билеты на другие рейсы после 02.09.2026 или возврат денежных средств», – говорится в сообщении аэропорта.

Представители Внуково уточнили, что не располагают данными о предупреждениях от Pegasus об отмене рейсов другими компаниями. В аэропорту добавили, что ночью воздушная гавань временно работала с ограничениями.

При этом остальные турецкие перевозчики продолжают полеты в Россию: за сутки из Турции во Внуково прибыло 16 бортов. Ранее уже фиксировались случаи возврата самолетов в аэропорты вылета при введении ограничений на прием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы ради безопасности полетов.