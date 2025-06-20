  • Новость часаВласти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    9 комментариев
    20 июня 2025, 10:44 • Новости дня

    Politico: Рост числа отелей усугубил овертуризм в городах Европы

    Tекст: Вера Басилая

    В крупнейших европейских мегаполисах продолжается стремительный рост гостиничной инфраструктуры, несмотря на попытки сократить туристическую нагрузку на города, сообщает Politico.

    Проблема овертуризма становится все более заметной для жителей самых популярных городов Европы, пишет Politico.

    Хотя туризм играет ключевую роль в экономике региона, многие местные жители ощущают перегрузку из-за наплыва гостей. Вице-президент по публичной политике Airbnb Тео Йедински отмечает: «Если города действительно хотят решить проблему овертуризма, им нужно обратить внимание на влияние гостиниц».

    По официальной статистике, в 2024 году туристы провели рекордные 3 млрд ночей в гостиницах и аналогичных объектах размещения по всему ЕС, что составляет 80% от всех гостевых ночей в регионе. С 2021 по 2023 год только в десяти самых посещаемых городах Евросоюза ночевки туристов выросли более чем на 200 млн, и более 75% этого роста пришлось на гостиницы. На каждый гостевой день, проведенный через Airbnb, в этих городах приходится в пять раз больше ночей, проведенных в гостиницах.

    Несмотря на это, власти городов продолжают увеличивать номерной фонд гостиниц, одновременно ограничивая права местных жителей сдавать жилье. Только в 2024 году в Европе открыли около 40 тыс. новых гостиничных номеров, а в стадии строительства или планирования еще почти 250 тыс. номеров. В некоторых районах, как Прага 1 или Санту-Антониу в Лиссабоне, на пять местных жителей приходится уже по три гостиничных номера.

    Особенно ярко эта тенденция проявилась в Барселоне: мэр города Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья, одновременно поддержав создание еще 5 тыс. гостиничных номеров.

    Анализ Airbnb показывает, что после введения ограничений на короткую аренду в Барселоне и Амстердаме число туристических ночей в этих городах только выросло. В Амстердаме гостиницы обеспечили 93% прироста ночевок после пандемии, а в Барселоне – 76%. За это время цены на отели выросли в Амстердаме на 50%, а в Барселоне – на 35% по сравнению с 2019 годом.

    Airbnb сообщает, что их платформа способна стать частью решения проблемы, поскольку 60% ночей бронирований в ЕС приходится на районы вне крупных городов. В 2024 году более 260 тыс. гостей Airbnb остановились в районах без гостиниц, а число таких ночевок выросло на 60% за два года.

    Компания готова работать с властями для поиска более устойчивых моделей туризма, которые поддерживают местные сообщества, распределяют доходы шире.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине и антироссийские санкции поставили крест на массовых путешествиях россиян в Евросоюз.

    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    19 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, сделала ироничное замечание о необычной значимости числа 360 для политиков ЕС.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

    По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.

    Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».

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    18 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России
    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном разрыве контрактов с Газпромом и росте цен на газ.

    В сообщении на сайте компании отметили, что прекращение импорта российского газа по решению Еврокомиссии может привести к оплате невыбранных объемов топлива по принципу take-or-pay. По расчетам SPP, сумма санкций со стороны Газпрома может достигнуть 16 млрд евро при действующих ценах.

    SPP выразила несогласие с планом Еврокомиссии о полном отказе от импорта российских энергоносителей. Представители компании считают, что такое политическое решение не сопровождается достаточными юридическими и финансовыми расчетами, а его реализация может негативно повлиять на конкурентоспособность бизнеса Евросоюза, а также нарушить свободный рынок энергоресурсов.

    «Значительное увеличение стоимости газа и транспортировки приведет к существенным расходам для словацких потребителей», – говорится в заявлении SPP. По их данным, в случае замены российского газа альтернативными поставками дополнительные затраты для страны составят от 287 до 428 млн евро ежегодно. Также отмечается, что не все альтернативные маршруты способны обеспечить необходимый объем энергоресурсов для региона, что ставит под угрозу энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы.

    Накануне Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Ранее в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

    5 июня словацкие депутаты приняли постановление, запрещающее членам правительства поддерживать новые антироссийские санкции в международных организациях.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    17 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

    Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    @ Lin Wei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поддержка Израиля в конфликте с Ираном отражает двойные стандарты G7. «Семерка» оправдывает Тель-Авив, но осуждает Москву за проведение СВО и защиту населения Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее страны G7 в совместном заявлении обосновали израильские атаки «правом на самооборону».

    «G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

    Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

    «Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

    Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

    В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

    При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

    Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

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    18 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о саммите G7, отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Она отметила, что считает встречу «позорищем», и подчеркнула полную ненужность формата, который, по ее словам, не способен принимать эффективные решения, передает радио Sputnik.

    Захарова также указала, что несмотря на серьезность мировых кризисов – финансовых, экономических и экологических, объединение не может оказать на них никакого влияния или найти действенные способы преодоления проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    18 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    В Госдуме посоветовали Каллас «следить за градусами»

    Слуцкий посоветовал Каллас «следить за градусами» во избежание галлюцинаций

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас «следить за градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у России якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.

    Слуцкий отметил, что с Россией сегодня «глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира».

    «Западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», – подчеркнул Слуцкий.

    Он также заявил, что настоящую угрозу, по его мнению, представляет «уровень познаний» европейских политиков в области геометрии, географии, истории, включая Вторую мировую войну, и политологии.

    По словам Слуцкого, такие политики, как Каллас, Бербок и Трасс, претендуют на роль мировых судей, «в рамках самоприсвоенного мандата компетенции», продолжая поддерживать киевский режим, оправдывать действия Израиля против Ирана и своими заявлениями усиливать риски глобального противостояния.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как европейские политики становились объектом насмешек из-за своих высказываний.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов». В МИД России объяснили главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями.

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    18 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    ЕС обсудил отмену безвиза для граждан Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз может внести Израиль в перечень стран, для которых отменят краткосрочные безвизовые поездки из-за обвинений в нарушении международного права.

    Евросоюз может отменить краткосрочный безвизовый режим для граждан Израиля, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал Euronews и источники в Европарламенте.

    Причиной возможной отмены названы обвинения ООН в адрес Израиля по поводу военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. Нововведения, согласованные во вторник в законодательном органе ЕС, предусматривают возможность заморозки безвизового режима для стран, нарушающих Устав ООН, права человека, международные нормы гуманитарного права или не выполняющих решения международных судов.

    По словам собеседников Euronews, инициативу пересмотреть правила выдвинули несколько политических групп, имевших в виду именно действия Израиля. Однако, как отметил член Европарламента Матьяж Немец, новый инструмент не направлен против какой-либо конкретной страны.

    В настоящее время граждане 61 страны, включая Израиль, могут пребывать в Шенгенской зоне без визы до 90 дней в течение 180 дней. Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим на год, решение требует одобрения стран-членов ЕС и может быть продлено по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал западные страны за требование завершить операцию в Газе и назвал это угрозой усиления терроризма. Известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра прекратить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе. Генассамблея ООН приняла резолюцию, возлагающую ответственность на Израиль за ситуацию в секторе Газа.

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    17 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил на пресс-конференции в Брюсселе о предложении Еврокомиссии полностью запретить закупки газа в России для стран ЕС к концу 2027 года.

    «Наше предложение означает – больше никакого российского топлива на нашем рынке с конца 2027 года», – заявил он, передает ТАСС.

    Также Йоргенсен отметил, что краткосрочные контракты на поставку газа из России будут запрещены с 2026 года, а долгосрочные завершатся до конца 2027 года. Еврокомиссия планирует создать механизмы, предотвращающие обход новых ограничений странами ЕС.

    Йоргенсен подчеркнул, что предлагаемый запрет будет вводиться как торговая норма, а не как внешнеполитическое решение. Это позволит принять его квалифицированным большинством в Совете ЕС, что исключает возможность вето со стороны отдельных государств. По его словам, новая политика ляжет в основу лозунга: «Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее».

    Он также заявил, что ограничения на импорт российского газа в ЕС сохранятся независимо от завершения конфликта на Украине. «Это не санкции, поэтому этот запрет останется в силе вне зависимости от того, будет или нет мир на Украине», – сказал Йоргенсен.

    Кроме того, еврокомиссар добавил, что ЕК требует от стран ЕС разрывать действующие долгосрочные контракты с Россией на поставку газа, используя принцип форс-мажора для избежания штрафных санкций.

    Ранее ЕС заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Юристы подчеркнули невозможность для ЕС полностью освободиться от контрактных обязательств по российскому газу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что защитников российского газа в Европе стало больше.

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    19 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Сийярто отверг предложение ЕК о запрете российских энергоносителей

    Венгрия отвергла инициативу Еврокомиссии по запрету российских энергоносителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии, отметив ее противоречие основному договору Европейского союза.

    Будапешт не поддерживает предложение Еврокомиссии о запрете российских энергоносителей, передает ТАСС. Петер Сийярто заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, что данный запрет полностью противоречит европейским нормам и основному договору Европейского союза.

    Глава венгерского МИД отметил: «Мы отвергаем это предложение. Мы считаем, что оно полностью противоречит европейским нормам, полностью противоречит основному договору Европейского союза. В основном договоре очень четко говорится, что решения о национальных энергетических правах должны приниматься в пользу национального потенциала. Мы отвергаем это предложение. Европейская комиссия, по сути, нарушает европейские нормы».

    Сийярто подчеркнул, что вопросы национальной энергетики должны решаться с учетом национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом. Словацкая компания SPP отметила угрозу многомиллиардных штрафов из-за возможного досрочного разрыва контрактов с Газпромом и роста цен на газ.

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    18 июня 2025, 10:48 • Новости дня
    Уголь для Европы с начала июня подорожал на 7–9%

    Tекст: Александра Юдина

    Стоимость энергетического угля калорийностью 6 тыс. ккал на килограмм, поставляемого в Европу, выросла за первую неделю июня на 8%, до 102 долларов за тонну, следует из данных обзора NEFT Research.

    В обзоре отмечается, что динамика сохранялась и на неделе с 9 по 15 июня, чему способствовал рост цен на газ, вызванный опасениями по поводу скорости пополнения запасов из-за конфликта между Израилем и Ираном, передает «Коммерсантъ».

    Аналитики считают, что тенденция может повлиять на цены в других регионах, однако они пока не видят признаков ее устойчивости.

    Российские поставщики надеются, что рост европейских цен приведет к тому, что конкуренты из других стран сократят свое присутствие на ключевых для России рынках, что позволит российским угольщикам укрепить позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул.

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    19 июня 2025, 12:43 • Новости дня
    Сийярто заявил о борьбе Венгрии с ЕК из-за отказа от российского газа

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией, подчеркнув важность текущих поставок.

    Сийярто заявил, что страна не поддерживает инициативу Еврокомиссии и будет выступать против нее столько времени, сколько потребуется, поскольку не намерена прекращать энергетическое сотрудничество с Россией, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Венгрия не готова отказаться от поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». По его словам, этот маршрут является основным для страны, а мощности альтернативного трубопровода из Хорватии недостаточны для обеспечения Венгрии необходимыми объемами топлива.

    Кроме того, Сийярто сообщил, что в этом году Венгрия получит из России от восьми до восьми с половиной млрд кубометров газа и рассчитывает на аналогичные объемы в следующем году.

    Он пояснил, что долгосрочный контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров, а дополнительные соглашения позволяют рассчитывать на полную загрузку газопровода «Турецкий поток».

    Тем временем словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном разрыве контрактов с Газпромом и росте цен на газ.

    Напомним, Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Ранее в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

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    20 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Константинов рассказал о преследовании иностранцев за поездки в Крым

    Tекст: Александра Юдина

    Иностранные граждане сталкиваются с невероятным давлением и преследованием в своих странах из-за желания посетить Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Он отметил, что подобная ситуация наблюдается особенно в последние два года, в то время как с 2014 по 2022 год такого давления не было, передает РИА «Новости».

    При этом, по словам Константинова, у Крыма сформировался устойчивый круг иностранных друзей. Он добавил, что иностранцев впечатляют изменения на полуострове, среди которых он выделил Крымский мост, трассу «Таврида», а также благоустройство школ, больниц и детских садов. Константинов считает, что Крым стал одной из витрин России.

    Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, когда подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение полуострова в состав России. Руководство России неоднократно подчеркивало легитимность этого решения, а президент Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад в бешенстве из-за успехов Крыма.

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