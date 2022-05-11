Антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы»

Середина мая - традиционное начало большого туристического сезона в Европе, и вот уже много лет гостиницы и рестораны ЕС кормились за счет российских туристов. Однако не в этом году - спецоперация на Украине и антироссийские санкции поставили крест на массовых путешествиях россиян в Евросоюз. Последствия этого для туротрасли ЕС будут весьма значительными.

В последние годы газеты южноевропейских государств, публикуя аналитические отчеты о посещаемости средиземноморских стран гостями из-за рубежа, не забывали отмечать, что «туристы, которые больше всех тратят деньги на отдыхе, приезжают из России». Гостей из РФ, правда, численно было куда меньше, чем британцев, немцев или шведов, но уж больно эти ребята прижимистые. А у русских душа широкая, над каждым евро не трясутся.

К хорошему привыкаешь быстро. Настолько, что замечаешь его только постфактум, когда оно вдруг исчезло. Именно теперь, когда военные действия на Украине подтолкнули Европу к политически обусловленным шагам в экономике и международных отношениях, выяснилось, что Европе придется расстаться с очередным «привычным и незамечаемым хорошим». В Испании, Италии, Греции запоздало стали бить в тамтамы СМИ: «русские, возвращайтесь, нам нужны ваши деньги». Но оказалось, что уже поздно и считать придется не будущие барыши, а грядущие убытки.

Испания теряет золотую жилу

«В последние годы русские стали золотой жилой для испанских отелей и ресторанов, как по количеству путешественников, так и по деньгам, которые они тратят в испанских городах. Однако на Пасху нынешнего года испанский туристический сектор не мог не заметить отсутствие российских туристов, - отмечает издание OK Diario. – Из-за вторжения на Украину было закрыто [европейское] воздушное пространство [для авиарейсов из России]. Недоезд россиян только за одну пасхальную неделю обернулся ущербом в размере более 100 миллионов евро для турсектора Испании».

«Последствия санкций... в полной мере сказываются на нашей стране, - прямо отмечает корреспондент газеты Беатрис Хименес. – Приток российских туристов в Испанию начал экспоненциально расти в 2016 году. Ежегодно из России приезжало более одного миллиона человек. Золотым год туризма можно считать 2019-й, когда прибытие россиян резко возросло, достигнув 1,3 миллиона путешественников. В частности, в апреле 2019 года, за год до пандемии, приуроченный к Страстной неделе, 82 527 туристов пересекли границу Испании из страны икры и водки».

«Несмотря на то, что русские не составляют большинство туристического рынка, так как на них приходится всего 1,5% от общего числа туристов, правда в том, что они являются большим активом для сектора из-за расходов, которые они совершают», - констатирует журналистка. По ее словам, в 2019 году каждый российский турист тратил в Испании 175 евро в день, а значит, на пасхальные каникулы он оставлял в среднем 1225 евро. Таким образом, суммарные расходы всех россиян, побывавших в нашей стране в эти даты, составляла 102 миллиона евро, которые в этом году в кассы и на счета испанских отелей, ресторанов, развлекательных комплексов и сувенирных магазинов не поступили.

Другое испанское СМИ – El Periodico de Espana – выразило робкую надежду, что отсутствие русских «надо перекрыть увеличением потока гостей из других стран».

«Туризм возвращается во Францию», - радостно отмечает интернет-портал Yahoo! И тут же с огорчением констатирует: «но без русских и китайцев. На долю граждан этих двух стран в 2019 году приходилось 6% всех доходов турсектора». Сравнение с 2019 годом не случайное – после него туризм испытал мертвый сезон по причине коронавирусной пандемии, так что о каких-то доходах в 2020 – 2021 речи просто не может быть.

Италия и Греция: чиновники спокойны, бизнесмены страдают

Италия и Греция сообщили об отмене «паспортов вакцинации», ношения масок и требований сдачи ПЦР-тестов или предъявления их результатов перед посадкой в самолет. Все это, по мнению правительств названных государств «должно стимулировать прибытие зарубежных путешественников», пишет Espanol News в статье. Однако, как выясняется, отказа от санитарных ограничений для восстановления сферы гостеприимства мало.

«Поскольку 2020 год был вычеркнут из истории греческого туризма пандемией COVID-19, а в 2021 году произошло лишь частичное восстановление этой отрасли, надежды турсектора Греции на восстановление в 2022 году могут быть подорваны из-за санкций Европейского Союза против России, - пишет Greek City Times. – В 2019 году около 583 000 российских туристов приехали в Грецию – это второй результат за всю историю российского туризма в Грецию. Объективно говоря, если теперь они не приедут, катастрофой считаться не будет. Но тем не менее, их потеря нанесет финансовый ущерб греческим отелям, барам, тавернам и предприятиям, зависящим от туризма».

Министр туризма Греции Василис Кикилиас недавно заявил, что «российско-украинский конфликт мало повлияет на наш туризм и потеря полумиллиона посетителей и потраченных ими денег не причинит нам особого вреда». «До 2013 года у нас было 1,2 миллиона путешественников из России, приехавших в Грецию. Поток упал на 50% после событий в Крыму в 2014 г. и продолжает снижаться, поэтому этот рынок не составляет большую часть нашего туризма», - сказал он.

Однако владельцы многих отелей с ним не согласились. Константинос Струтзос, генеральный директор Avra Imperial, роскошного курорта недалеко от критского города Ханья, заметил, что «если Кикилиаса ситуация не беспокоит, то это не значит, что все в порядке» и настоящие профессионалы точно знают, что основания для волнений есть.

Итальянское министерство туризма пока с успокоительными или озабоченными комментариями складывающейся в отрасли ситуации не выступало. А вот предприниматели, которые «в теме», потому что работают непосредственно с туристами, не столь спокойны. «Мы уже на нуле, - цитирует британская The Guardian итальянского владельца строительной фирмы Николо Ротондаро. – Русские больше не приходят, их отрезали».

По словам Ротондаро, туристы из России были главными покупателями недвижимости, которую его компания строила в Южной Калабрии. Теперь продажи зависли, ибо «русские не едут». На отсутствие клиентуры жалуются и рестораторы, для которых россияне были желанными гостями. «Их всегда было много в любое время года, они не жмотились на выплату чаевых», - в расстроенных чувствах поведал корреспонденту газеты официан ресторана La Playa Сальваторе.

В Скалее, городке с населением 11 тысяч жителей в Южной Калабрии, работают 30 агентств недвижимости. Перед многими из них теперь маячит перспектива закрытия или, по крайней мере, радикального сокращения персонала. Поскольку основная масса клиентов, покупавших при их посредничестве недвижимость, была из России.

«Бары и магазины зависят от своих русских гостей, которые, как правило, тратят больше, чем их итальянские коллеги и продлевают курортный сезон, посещая их не только в жаркие летние месяцы, но и поздней осенью и зимой, - вздыхает корреспондент Анжела Джуффрида. – Здесь очень сильно надеются, что война на Украине закончится до лета, русские вернутся и сезон удастся спасти».

Кипр, Турция и Польша – главные жертвы евросанкций

По утверждению британской газеты Daily Telegraph, «популярные европейские курорты нынешним летом понесут ощутимые финансовые потери из-за значительного снижения потока российских туристов».

Согласно данным гостиничной ассоциации Кипра, приводимым изданием, «республику в этом году посетят на 800 тысяч граждан России и Украины меньше, что выразится в уменьшении поступлений на счета туротрасли на $520 млн». Ассоциация надеется, что отсутствие российских туристов, по общему числу которые стабильно занимали второе место среди иностранных гостей, теоретически могут заменить путешественники из Соединенного Королевства, а также Франции, Германии и Израиля. Но как будет на практике – покажет только глубокая осень, когда станут подводить итоги интенсивного сезона.

По причине введенных против РФ санкций в сфере авиаперевозок, отельеры континентальной Европы прогнозируют и снижение потока состоятельных туристов. О вероятности реализации такого сценария уже высказались предприниматели итальянского Форте-деи-Марте (область Тоскана), французского Лазурного берега, чешского курорта минеральных вод Карловы Вары, а также небольшого балканского государства Черногория. «События на Украине положили конец надеждам на восстановление туризма в Европе нынешним летом» - резюмирует портал TravelWeekly, анализируя соответствующий доклад компании Economist Intelligence Unit.

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«В допандемические времена Россия была 11-м по величине источником туристов в мире, - отмечает портал. – Самым популярным направлением для граждан РФ до последнего момента была Турция. В 2018 году ее посетили 6 миллионов российских туристов, что составило 16% от общего числа зарубежных путешественников, прибывших в Турцию в том году. В 2019 году россияне составляли 20%, 29% и 36% всех туристов, посетивших Кипр, Черногорию и Латвию соответственно. Теперь каждое из названных государств испытает заметное снижение численности иностранных визитеров. И в особенности этот процесс проявится в Турции и Польше».

И пока Европа нервничает в преддверии убытков из-за неприезда россиян, страны Латинской Америки, и Карибского бассейна в особенности, потирают руки. Согласно аналитикам мексиканского отделения Forbes, граждане РФ, лишенные возможности прилететь в Европу, переориентируются на проведение отпусков «по ту сторону Атлантического океана».

«Это гуманитарный кризис для всего мира. С точки зрения туризма он будет иметь очень заметные последствия, потому что российские туристы являются одними из тех, кто тратит больше всего, они обладают большой экономической мощью, и это влияет на европейские направления, которые они предпочитали, - отмечает корреспондент Моника Гардуно. – В среднем российский турист расходует на 50% больше, чем любой другой путешественник. Согласно исследованию Visa Global Travel Intentions, российский отдыхающий тратит в среднем 1676 долларов на человека на отдых за границей [в неделю], а его европейский коллега – 1174 доллара. Латиноамериканцы будут рады гостям из России».