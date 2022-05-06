Латвия шокирована ценой за антироссийские санкции

Латвийские предприниматели и население рвут на себе волосы – арматура, дрова и топливо подорожали в разы. В результате страна столкнулась с масштабной остановкой строительства, проектов по утеплению домов и дефицитом средств для поддержки малоимущих. В качестве выхода предлагается ввести чрезвычайное положение – чтобы было разрешено воровство российской собственности.

Еще в прошлом году, когда в регионе начался энергетический кризис и стоимость отопления жилищ резко увеличилась, в Латвии очень повысился интерес к утеплению домов. Однако сейчас выясняется, что уже и утеплиться не по карману.

«Мы не потянем»

Согласно данным, предоставленным финансовым учреждением Altum, только за первые три месяца этого года процесс утепления в Латвии был приостановлен для 28 домов. В девятнадцати случаях причиной стал отказ строительной компании от заключения договора, а в семи – за приостановку реализации проекта проголосовали сами жители.

И это, как ожидается, лишь начало. Так, за последние недели от реализации проектов утепления отказались тринадцать многоквартирных домов в Лиепае, которыми управляет предприятие Liepajas namu apsaimniekotajs («Лиепайский домоуправляющий»). К проектам с высокой степенью риска уже отнесено и утепление тринадцати многоквартирных домов, находящихся в ведении Rigas namu parvaldnieks («Рижский домоуправляющий»).

Главными причинами отказа от утепления названы стремительно растущие цены на строительство, отсутствие необходимых материалов на рынке и, как следствие, удорожание работ или вообще потеря интереса строителей к данному типу проектов. По мере снижения платежеспособности населения становится все более затруднительным и сотрудничество с банками по вопросу получения необходимых на утепление кредитов.

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Эта проблема наблюдается не только в сфере утепления, но и вообще во всей строительной отрасли. Глава строительной компании Tilts Сергей Гриднев заявил: «Новые цены, которые представляют заказчикам объектов строители, конечно, зашкаливают запредельно. Заказчики, на мой взгляд, эти цены не потянут. Поэтому рынок строительства – а эта отрасль является одним из локомотивов экономики Латвии – находится под угрозой обвала... Недавно мы уже отправили свои предложения заказчикам шести проектов, и только один вступил с нами в переговоры. Остальные молчат. Ну, молчите – а что дальше? Мы же тоже за свой счет не потянем, потому что у нас в сметах арматура стоит 600 евро, а сейчас ее цена – 1600! Если раньше принимали постоплату, то теперь все просят 100-процентную предоплату. То есть ничего хорошего не светит», – отметил Гриднев.

По его словам, сильно подорожал металл. «И не только подорожал, как, например, арматура, некоторых материалов просто нет за любые деньги. В основном мы покупали в России, Украине и Беларуси. Украину, понятно, «распахали», по отношению к Беларуси и России – санкции. На мой взгляд, ясность относительно строительного сезона наступит в самое ближайшее время. Если заказчики не подтвердят новые цены, мы остановим объекты», – отметил бизнесмен.

Он добавил, что сейчас его коллеги пытаются наладить новые цепочки поставок – уже из стран ЕС. «Вот простой пример: арматуры нет – мы связались с одним итальянским заводом. Они нам отвечают: «Что вы хотите – у нас руда из Украины, а газ – из России». Газ, как говорят, только домохозяйствам, поэтому они свои плавильные печи остановили... Конечно, мы занимаемся поиском других вариантов в других странах. Это Китай, к примеру. Правда, китайскую арматуру надо сертифицировать здесь по евростандартам. Потом – Турция. Но оттуда же фуру не привезешь, как здесь. То есть надо формировать корабль – 10–15 тыс. тонн. Значит надо собрать 20–25 млн евро и оплатить. У кого есть такие деньги свободные? Вряд ли у кого-то есть», – резюмирует бизнесмен.

Вплоть до воровства

Гриднев задается вопросом: что могло бы сделать в этой ситуации государство? «Подтвердить те цены, которые мы даем, ведь главные объекты – государственные и муниципальные. Тогда все пойдет дальше... Рынок работает очень хорошо – быстро все восстановит... Конечно, наш бизнес сохранится и в случае самого плохого сценария развития событий – мы уже больше тридцати лет на рынке. Но вопрос, в каком виде он сохранится? Сегодня у нас работает около 500 человек. Если мы 400 отпустим, а 100 оставим, с этой сотней мы сможем жить. Но вот эти 400 станут бременем для государства – им нужно будет выплачивать пособия», – констатирует Сергей Гриднев.

По его мнению, сейчас в Латвии необходимо ввести чрезвычайную ситуацию.

«Потому что правительство из-за всяких формальностей работает неактивно... Сегодня же все шаги надо согласовывать с Сеймом. Это сильно удлиняет процесс, надо хотя бы до июля ввести ЧС, чтобы пять-шесть министров рулили этой всей ситуацией в строительной отрасли. Возьмем такой пример: у нас есть компания Severstallat (латвийско-российское совместное предприятие – прим. ВЗГЛЯД), она завезла 80 тыс. тонн арматуры, которые лежит на складе. Ее не могут продать, потому что санкции. Так национализируйте эту арматуру и распродайте – мы купим. Война ведь идет, Россия к нам относиться хорошо не будет... Почему такие меры не предпринимаются? Ну, пролежит эта арматура на складе полгода – дальше-то что? Она нам всем очень нужна как раз в эти полгода. Это была бы хорошая поддержка своих строителей», – заключил специалист.

Интересно, насколько быстро в «демократической» Латвии забыли принципы частной собственности – и не только руководители этого государства, но и местные граждане. Для них национализировать и отобрать чужое теперь в порядке вещей, потому что «война». Притом что именно ЕС ввел антироссийские санкции, а не наоборот.

Подорожало в разы

Пока строители ищут пути решения своих проблем, жители Латвии готовятся к резкому росту расходов на отопление. Знаковым в этом плане стало выступление мэра города Резекне Александра Барташевича. Он сообщил, что начавшийся в ЕС газовый кризис приведет к увеличению тарифов на тепло в несколько раз. В связи с этим муниципальное предприятие Rezeknes siltumtikli («Резекненские теплосети») судорожно ищет альтернативные источники тепла. Сейчас все свои упования резекненцы возлагают на древесную щепу. Но, по словам Барташевича, нужно также учитывать, что стремительно дорожает и щепа.

Для резекненцев тепловая энергия, поставляемая городскими теплосетями, будет обходиться в 198,13 евро за мегаватт-час – с таким новым тарифом согласилась госкомиссия по регулированию общественных услуг. Соответственно, тариф вырастет в 4,5 раза. В апреле горожане еще потребляли тепло по старому тарифу – 42 евро за МВт·ч. «Понятно, что основная составляющая тарифа в Резекне, как и на любом предприятии, – это топливо. На него в тарифе приходится 81%. Подорожало топливо – повысился и тариф», – привел Барташевич свою нехитрую арифметику. Таким образом, по словам мэра, клиентов Rezeknes siltumtikli ждут тяжелые времена.

«Пережить начало следующего отопительного сезона может оказаться еще более сложным», – отметил Александр Барташевич. По его словам, один из возможных вариантов – подавать тепло только в домах, расположенных в тех районах, где его получают от котельной, работающей на щепе или древесных гранулах. И тогда тариф может составить уже лишь 96 евро за МВт·ч.

«Я не знаю, что будет в июне. Если цены на газ останутся такими же, то вполне возможно продолжит расти цена и на щепу. Потому что она тоже идет за газом вверх. И если мы топили по предыдущему договору щепой по цене 11 евро за МВт·ч (в пересчете на единицы энергии), то сейчас мы платим 39 евро. Больше чем в три раза. Мы уже считаем в разы! Не 5–10% увеличение стоимости топлива, а в два-три-четыре раза! И хочу заметить, что это – не ситуация в одном только отдельно взятом городе Резекне, это ситуация во всей Латвии», – предупредил мэр.

Ажиотажный спрос на дрова

На фоне всего вышесказанного не удивляет, что по сравнению с прошлым годом дрова в Латвии подорожали в полтора-два раза. Причины все те же – остановка торговли с Россией, Белоруссией и Украиной, и, как следствие, рост цен на сырье и повышенный спрос на энергоносители.

«Крупное предприятие в Ропажском крае продает в том числе и дрова. Здесь говорят: с одной стороны, ситуация на рынке дров превосходная – дрова всем нужны, они растут в цене. Но, с другой стороны, она ужасная, потому что для многих покупателей дрова стали на вес золота.

Два кубометра березовых дров в прошлом году стоили около 120 евро, в этом году – уже почти в два раза дороже», – рассказывает журналистка «Латвийского радио – 4» Галина Солодовник.

Она поговорила с руководителем отдела качества предприятия Wood 5K Юрисом Никушинсом. «У меня сидят менеджеры, продают дрова. И звонит бабушка – постоянная клиентка – и она реально почти плачет в трубку», – делится Никушинс. Причин удорожания, по его словам, несколько: существенно выросла цена на сырье (прибавка – до 100%), а также на электричество – на 40%. Сырье же для каминных дров подорожало на 40%.

«Я считаю, что один из самых больших факторов – то, что российские, белорусские и украинские рынки закрыты. Мы только сейчас ощущаем удельный вес этих рынков. Это также начинают понимать наши клиенты из Скандинавии, Англии, Америки, потому что они тоже приобретали дрова из тех стран. Они обращаются к нам, но у нас уже достаточно клиентов. Мы не можем физически производить то, что производили эти три страны», – говорит член правления деревообрабатывающего предприятия RaWood Export Янис Славиетис.

Специалисты напоминают, что одной из статей латвийского экспорта является продажа древесины, и теперь они опасаются, что может случиться дефицит сырья. «Нашему государству стоило бы задуматься, допустим, может быть, о запрете вывоза круглого материала за рубеж», – полагает Никушинс.

В Министерстве благосостояния готовят дополнительные инструменты поддержки, чтобы помочь латвийцам справиться с высокими ценами на тепло в следующем сезоне. Но честно предупреждают, что на всех денег не хватит.

Глава Минблага Гатис Эглитис советует: «Всем мы помочь не сможем, поэтому жителям страны надо готовиться к тому, что счета будут выше. Возможно, надо копить». На вопрос, сколько средств государству потребуется, чтобы компенсировать удорожание в различных сферах, Эглитис ответил: «На разные инструменты поддержки дополнительно потребуется по меньшей мере 70 млн...» Минблаг предложил выплатить в предстоящем пенсионерам единоразовое пособие в размере до 200 евро – правящая коалиция одобрила это предложение. Но тут же встал вопрос о других уязвимых группах населения, например, о семьях с детьми. О них кто позаботится?