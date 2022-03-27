Конфликт с Россией привел Прибалтику к строительной катастрофе

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27 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Польша решила надавить на Калининград

В Польше захотели поднять вопрос о принадлежности Калининградской области Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о праве своей страны претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала» Россия. В Совфеде и Госдуме указали, что Польша не имеет никаких прав на российский регион, и нелестно высказались о самом генерале. Что думают об информационных атаках Польши в самом Калининграде? Подробности...
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Как помочь жителям Донбасса и Украины

Россия доставила более восьми тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину Михаил Терещенко/ТАСС
С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Как и чем неравнодушные люди могут помочь жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины? Подробности...
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В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Европа взяла в заложники шедевры русской культуры

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 16)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В районах, контролируемых ВС России, продолжается активная зачистка разрозненных групп ВСУ и нацбатов, наводится порядок в тылу. Отдельного внимания заслуживает история со Славутичем, где мэр города пошел на сотрудничество с российскими военными. Подробности...
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Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Конфликт с Россией привел Прибалтику к строительной катастрофе

    Прибалтийские стройки стремительно останавливаются
    		   27 марта 2022, 16:35
    Фото: Kristjan Teedema/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    Строительный бизнес стран Прибалтики жалуется на невиданный доселе кризис – чудовищное повышение цен на все стройматериалы. Строительство важнейших сооружений заморожено на полпути, срываются планы по созданию крупнейших инфраструктурных объектов. А все потому, что необходимого строительного сырья «нет в наличии из-за санкций». И сырье это приходило главным образом из России.

    В середине марта в Латвии забили тревогу люди, работающие в сфере строительства зданий, автомобильных дорог, мостов и иных сооружений. По уверениям специалистов, в отрасли складывается критическая ситуация – в связи с тем, что существенно дорожают стройматериалы.

    «Взять негде»

    Председатель правления госпредприятия Latvijas celu buvetais («Латвийский дорожный строитель») Андрис Берзиньш заявил газете Diena, что в связи с быстрым подорожанием строительных материалов его подчиненные не смогут начать работать в этом году – если министерство сообщения не внесет изменений в уже заключенные договоры. «Фактически это означает, что если государство не готово адекватно реагировать на ситуацию в мире, многие начатые в прошлом году проекты дорожного строительства могут быть приостановлены. Потому что предприниматели не готовы в одиночку компенсировать скачок цен и брать на себя незапланированные потери», – пишет латвийский портал Delfi.lv.

    Руководство «Латвийского дорожного строителя» в письме министру сообщения Талису Линкайтсу предупреждает, что «строительный сезон нельзя начать, потому что из-за колебаний цен по указанной в сметах стоимости невозможно купить даже основные виды материалов – битум, газ, топливо, металлы». Более того, иногда необходимые материалы вообще недоступны. Например, битум латвийские строители закупали в РФ, Белоруссии и Польше, где его производили из российской нефти.

    По данным латвийского Товарищества строительных предпринимателей, стоимость материалов в последнее время увеличилась в пределах от 20% до 200%. Председатель правления госагентства Valsts nekustamie ipasumi (VNI, «Государственное недвижимое имущество») Ренарс Гришкевичс отметил: «Ситуация сложная. Если мы посмотрим на проекты на стадии планирования, проектирования и строительства – все будут впечатлены новой реальностью».

    Тут следует пояснить, что российский металл занимает примерно 50% латвийского рынка.

    Однако предприятие Severstal Distribution, через которое ежегодно проходит примерно 2 млн тонн металлопродукции, в соответствии с законом о санкциях находится в замороженном состоянии и не может вести хозяйственную деятельность. И если до пандемии COVID-19 тонна металла стоила 640-720 евро, то теперь ее цена достигла 3000 евро.

    Впрочем, председатель правления АО RERE Grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш поясняет: «Дело не столько в цене, сколько в наличии материалов. На данный момент того объема металла, который был в Латвии, нет в наличии из-за санкций». Латвийские строители предупреждают, что работа над многими незаконченными объектами под угрозой срыва. Всё подорожало – и поэтому теперь эти объекты легче бросить.

    «Латвия закупала разные материалы, изготовленные из металла – из России, Украины и Белоруссии. В общем объем металла, поступающего из этих стран, составлял 90%. И сейчас поток материала из данных государств остановился – причем очень резко. И спрос на металл очень высок, а каналов, где его взять, нет», – рассказал Нормунд Гринбергс, возглавляющий Латвийскую ассоциацию строителей.

    «Очень сложная ситуация везде»

    Местная пресса сообщает, что два года назад возник проект перестройки телевизионной башни, находящейся в рижском районе Закюсала – смету рассчитали в пределах 54 млн евро. Башня должна была перевоплотиться в целый комплекс, включающий в себя научный центр, помещения для конференций и многое другое. Но за два года расходы на строительство выросли на более чем 20%. Как результат – закупки для перестройки телебашни на Закюсале прекращены.

    В Ассоциации крупных городов Латвии говорят, что скоро таких остановленных объектов окажется куда больше. Под угрозой даже проекты, финансируемые из еврофондов. Глава ассоциации Виктор Валайнис отмечает: «Это такие проекты, которые сделаны уже до половины. Не такие, которые ещё лишь на бумаге. Это такие, где уже полмоста построено – и как мы будем достраивать вторую половину? Очень сложная ситуация везде, где нужен металл, во всех проектах. Также очень большая часть таких проектов – дорожная часть, битум. Везде в таких проектах цены растут».

    В среднем расходы на строительство одного объекта выросли на 30%. «Строители говорят, что они тоже считают. Они считают, что остановить проект, расторгать договор им становится выгоднее, чем нести все эти риски, думать, как довести проект до конца», – пояснил Гринбергс. Он сообщил, что строители обсудили ситуацию с Министерством финансов. Строители призывают произвести индексацию цен в заключенных договорах, взяв за отправную точку дату 24 февраля. «Однако, по крайней мере, ответы департамента сообщения Рижской думы говорят о том, что эта структура не готова гибко реагировать на кризисную ситуацию и во многом планирует переложить ответственность на плечи предпринимателей», – тревожится Diena.

    Министерство экономики согласно с тем, что рынок лихорадит – но пойти на предложения строителей о всеобщей индексации тоже пока не готово. В министерстве указали, что заказали исследование затрат на строительство, которое позволит понять, нужно ли государству откладывать какие-либо проекты. В правительстве не исключают возможность обратиться в Еврокомиссию с просьбой продлить период освоения европейских инвестиций. Но, как предупреждают эксперты, это поможет только в том случае, если нынешние проблемы в строительстве будут краткосрочными.

    «Придется останавливать объекты и думать...»

    Похожая ситуация складывается и в Эстонии. Действующий в этой стране Союз строительных предприятий (ССП) обратился к Министерству финансов с предупреждением. В ССП пригрозили приостановить действие договоров на строительство в публичном секторе, заключенных до 24 февраля – в том случае, если государство не будет готово предоставить компаниям больше денег.

    «У заказчиков в публичном секторе отсутствует интерес или даже общее понимание того, могут ли и как они должны разделить риски, сопряженные с непредвиденными обстоятельствами. Учитывая, что многие важные цепочки поставок в строительном секторе связаны с Россией и Белоруссией, влияние на него последних событий будет еще больше, чем раньше. Например, цена конструкционной стали, в том числе арматурной и профильной, выросла в среднем в два раза – за считанные дни после начала войны», – пишет глава ССП Каупо Колсар.

    Колсар добавляет, что по сравнению с периодом до 2020 года стоимость конструкционной стали в Эстонии сейчас выросла в три-четыре раза. «Цены на все другие металлы, используемые в строительстве, также увеличились: алюминий, медь и цинк подорожали примерно на 30%, нержавеющая сталь – на 100%. Это подорожание распространяется на большинство строительных элементов и изделий – в том числе на несущие конструкции, крепежные элементы, специальные детали и системы, отверстия, фурнитуру, вспомогательные конструкции и так далее. Стоимость древесины и теплоизоляционных материалов также резко возросла – на 20%. Ожидается, что продавцы и импортеры увеличат стоимость всех строительных материалов и изделий», – добавил Колсар.

    Ссылаясь на факт роста цен, Союз строительных предприятий Эстонии отмечает, что выполнить договоры, заключенные с публичным сектором еще до начала спецоперации России на Украине, возможным не представляется. «Это означает, что большое количество строительных объектов может быть не достроено. Поскольку из-за существенного роста цен на сырье и непредвиденных цепочек поставок более выгодно расторгнуть нынешние договоры на строительство и не заключать новых», – написал Колсар.

    На прошлой неделе стало известно, что во второй раз провалился тендер на строительство моста в портовом городе Пярну – предложения застройщиков оказались значительно затратнее возможностей местного самоуправления.

    По словам главы эстонского Союза инфраструктурного строительства Свена Пертенса, подобная судьба может ждать и новый тендер на строительство терминала Ulemiste. Терминал планируется возвести в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica.

    Тут стоит напомнить, что для стран Балтии железнодорожная трасса Rail Baltica, призванная соединить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, является главной «стройкой века». В Rail Baltica вложены огромные деньги – главным образом, из европейских структурных фондов. Строительство и так ведется с постоянным отступлением и срывом графиков – а теперь вообще непонятно, что будет с этим проектом.

    Первые звонки тревоги уже звучат. Латвийская компания RERE buve, занимающаяся строительством железнодорожной станции Rail Baltica в центре Риги, жалуется, что заключенный договор предусматривает индексацию части расходов – но далеко не всех. Кроме того, задерживается поставка материалов для строительства – хотя в данном случае металл для объекта закупается не в России, а в Западной Европе.

    Председатель правления АО RERE Grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш поясняет: «Хуже всего, есть признаки того, что ряд крупных европейских производителей металла закрылись из-за высоких затрат на энергоносители и сырье, необходимое для производства. Все эти цены, конечно, не могут быть покрыты за счет строителя. Это просто невозможно. Так что нам придется найти решение, хотим мы этого или нет. Или придется останавливать объекты и думать, что делать дальше»...

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