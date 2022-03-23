Российский ответ на санкции замораживает Финляндию

Вся Европа, но особенно страна Финляндия, бьет тревогу: Россия в рамках ответа на западные санкции запретила экспорт древесины, в том числе топлива на его основе, пеллеты и брикеты. Внезапно выяснилось, что этот товар имеет для целого ряда стран критическое значение, и впечатляющие последствия этого запрета европейцы заметят в своих квартирах уже ближайшей зимой.

Торгпредство России в Финляндии в курсе, что попадающие под запрет березовые балансы (которые служат основным сырьем для производства бумаги), фанерный кряж (используемый для производства фанеры) и топливная щепа являются для Евросоюза критически важными товарами. В Министерстве промышленности и торговли РФ уверены, что заместить такой объем единовременно будет невозможно. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт этих лесоматериалов в «недружественные страны» в 2021 году составил около 504 млн евро. Из них 374,5 млн евро – это экспорт древесины и лесоматериалов в Финляндию. По данным самих финнов, от 10 до 15 процентов их потребления приходится на российских производителей этих материалов.

Еще в июне прошлого года руководитель отдела электронной коммерции экспортного агентства Weconn Артем Орлов рассказывал, что финны очень довольны качеством российской продукции. «Если мы говорим про топливную щепу, то финнам очень важен показатель влажности. По этому показателю, кстати, между компаниями шли довольно долгие дискуссии. Финны хотели получить образцы, чтобы проверить влажность щепы из Карелии…» – пояснял специалист.

В общей сложности в перечне российских товаров, на которые теперь распространяется запрет на вывоз, более 200 позиций. Среди них технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Но финнов особенно напугал запрет на вывоз российской древесины. Почему?

«Что-то у вас тут холодновато…»

Топливная щепа и разные виды биотоплива – топливные пеллеты (древесные гранулы), RUF-брикеты (топливные кирпичи из прессованной березовой пыли) – являются очень востребованным видом товара в странах Западной Европы, Прибалтики, Скандинавии. Непосредственно в Финляндии и других скандинавских странах топливную щепу используют даже на электростанциях и ТЭЦ.

Финляндия – страна северная, и зимы здесь бывают весьма суровые. Как отмечает журналист Андрей Полонский, проблема с отоплением стоит здесь достаточно остро, и стоит оно чрезвычайно дорого.

«Множество финских домов отапливается по старинке – печами. Центрального отопления как такового в городах практически не существует. Около 20% домов отапливают котлы с мазутом. Это, кстати, совсем не экологично и дорого (в среднем около 120 евро в месяц). В многоквартирных домах часто устанавливается газ. Тут цена поднимается уже до 150 евро в месяц. В свои частные дома финны покупают новейшие технологичные отопительные системы – тепловые насосы и пр., которые окупаются в среднем лет за десять. Но и здесь экономится каждый евроцент. Так что почти каждый русский, попадая зимой в финское жилище, первым делом скажет: "Что-то у вас тут холодновато"…», – отмечает Полонский.

Российская щепа приобрела тем большую важность для Финляндии, поскольку государство начало сворачивать добычу торфа. В свое время Финляндия (чье самоназвание Суоми переводится как «земля болот»), стремясь достичь определенной энергетической безопасности, решила переоборудовать свои теплоэлектростанции под использование локального ископаемого топлива. В какой-то момент торф стал обеспечивать более шести процентов общей потребности Финляндии в энергии. В то же время на его долю стало приходиться до одной пятой выбросов энергетического сектора Финляндии, что с неизбежностью привлекло внимание разнообразных «зеленых», столь влиятельных в современном мире.

Однако в 2013 году торф признали в ЕС невозобновляемым источником энергии, после чего Европейский Союз ввел значительные ограничения по его использованию и отменил преференции и льготы для его потребителей. В результате объемы производства торфа для сжигания на теплоэлектростанциях перестали расти. А в последние два года добыча на торфяных полях начала радикально уменьшаться. Более того, к 2030 году Финляндия обязалась прекратить добычу торфа для энергетических нужд. А замещали его финны в том числе и привозной щепой.

Назад, к торфу!

Соответственно, решение России прекратить экспорт древесины создало множество проблем для финских тепловых электростанций. Более половины финских домов обогреваются путем централизованного теплоснабжения. Четверть топливного сырья составляет щепа, из которой 25% приходится на российскую. Ее применение варьируется в зависимости от региона – так, в особенности российскую щепу часто используют в Южной Финляндии.

Чтобы найти ей быструю замену, нужно быстрыми темпами увеличить внутреннее производство – почти на два миллиона кубометров щепы. «В долгосрочной перспективе это, вероятно, сделать можно, но на следующую зиму надо рассмотреть другие решения. Возможно, нам придется сжигать больше влажной щепы и использовать торф», – считает директор Ассоциации лесного хозяйства финского региона Южное Саво Петри Паюнен.

На эту тему

Правда, исполнительный директор областной энергетической компании Kuopion Energia Эса Линдхольм уверяет, что ничего страшного не происходит. «У нас хорошие запасы, которых хватит на весну и лето. Проблем никаких нет. Поставки из России так или иначе можно компенсировать», – подчеркивает Линдхольм. Но вот только чем и как? Петри Паюнен напоминает, что ежегодно в Финляндии используется 8 млн кубометров древесной щепы. Из них 1,6 млн импортируется из России. «С точки зрения ухода за молодыми лесами рост производства отечественной щепы был бы хорошим решением», – считает Паюнен. Только вот дело это долгое...

Исполнительный директор компании Suur-Savon Sähko Маркус Тюккюляйнен признает, что тоже очень обеспокоен сложившейся ситуацией. «Решения по импортозамещению становятся неотложными. Их приходится делать в быстром темпе, поскольку и щепа, и торф должны быть высушены до Юханнуса (дня летнего солнцестояния – прим. ВЗГЛЯД)», – полагает Тюккюляйнен. Он полагает, что Финляндии следует срочно разработать программу об энергетической самодостаточности. «Нужно замедлить темпы отказа от торфа и рассмотреть способы поощрения лесовладельцев и поддержки подрядчиков, которые занимаются заготовкой щепы», – предлагает финский эксперт. Но тут снова нужно отметить, что производство торфа в Финляндии постоянно снижается и за десять лет сократилась вдвое – примерно до 10%. Так что приходится запускать обратный процесс.

К настоящему моменту финское госпредприятие Neova Group уже успело объявить об отмене своего прошлогоднего решения о прекращении сбора энергетического торфа. Этим летом сбор торфа возобновится. «Клиенты активно контактируют с нами. Многие обеспокоены безопасностью поставок и доставки древесины. Это означает, что при таком быстром развороте торф является жизнеспособным решением, которое, к счастью, все еще доступно в Финляндии», – заявил финскому радио директор по производству Neova Паси Рантонен. В свою очередь, Линдхольм предлагает использовать в качестве альтернативных видов топлива финскую щепу, торф, каменный уголь и в крайнем случае – нефть.

По словам Рантонена, в настоящее время наивысший спрос на энергетический торф приходится на восточную часть Финляндии, где клиенты Neova большей частью использовали российскую древесину. При этом, однако, финская энергокомпания Savon Voima на днях демонстративно заявила, что отказывается от закупки российских биомассы и торфа. При этом компания использовала российские энергетические продукты в качестве топлива для когенерации централизованного тепло- и электроснабжения в городе Йоэнсуу (население свыше 76 тысяч человек). На долю российских продуктов приходилось около 34% от общего объема топлива, необходимого для обеспечения потребностей Йоэнсуу.

Проблемы не только у финнов

Из-за прекращения поставок российского биотоплива в сложном положении оказались и некоторые другие страны западного сообщества. По данным издания The Telegraph, из-за санкционных ограничений на поставку биотоплива из России общий объем европейского производства может сократиться на 12–15%.

Один из ярких примеров – Великобритания, где события последних дней наложились на уже существовавший энергетический кризис. Стране придется в срочном порядке искать замену российскому импорту. При этом аналитики прогнозируют, что счета за газ и электричество вырастут для британцев на 50%.

Благодаря специальной правительственной программе за последние годы тысячи домовладений и компаний перешли на отопительные системы с использованием гранулированной древесины. РФ считалась крупнейшим экспортером данного вида биотоплива. Из-за антироссийских санкций цены на гранулированную древесину в Британии увеличились на 25–40% и теперь составляют порядка 385 фунтов стерлингов за тонну (около 53300 рублей).

«Древесные топливные гранулы больше не будут импортироваться из РФ и закупаться у российских производителей. Это, конечно же, отразится на поставках во всем мире, а не только в Британии. Последствия ощутят и другие страны», – признает глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебус.

Теперь в Великобритании пытаются найти альтернативные источники закупок. The Telegraph уточняет, что большинство домов в стране по-прежнему отапливаются газом, который за полгода и так подорожал в пять раз. По словам Лебуса, Великобритания не сможет самостоятельно обеспечить необходимое количество топлива, поэтому будет импортировать значительные его объемы. «Мы неизбежно окажемся вовлеченными в усиливающийся энергетический кризис», – добавил эксперт.

В нелегком положении оказалась и Швеция, коммунальный и хозяйственный сектор которой ежегодно потребляет свыше 2 млн тонн древесных пеллет. Из них более 0,5 млн тонн импортируется. Половина шведского импорта пеллет приходилась на поставщиков из Российской Федерации. Спрос на российские пеллеты последовательно растет – как в связи с исчерпанием ресурсной базы других поставщиков (Дании, Эстонии, Литвы, Норвегии), так и из-за увеличения общего объема потребностей. Емкость шведского рынка твердого биотоплива оценивается в 1 млрд долларов. И еще недавно шведы говорили о намерении увеличить ввоз пеллет из России.

Можно найти более близкие примеры. После того как странах Прибалтики минувшей зимой резко выросли счета на отопление, госкомпания Эстонии Eesti Energia объявила тендер, чтобы выяснить возможности по закупке древесной щепы из России. При этом эстонцы признавали, что на рынке стран Прибалтики большое место занимала древесная щепа из Белоруссии, поставки которой в последнее время сократились. Биржевые цены на древесную щепу, используемую в котлах электростанций, выросли за год почти в два раза. Концерн Eesti Energia рассчитывал, что сырье удастся закупать в России по более низким ценам. Сейчас эти надежды пошли, понятное дело, прахом…

Впрочем, иногда евросоюзовцы сами совершают акты «самострела». Как, например, поступила крупнейшая датская энергетическая компания Orsted, 1 марта заявившая об остановке закупок российского угля и биомассы (в том числе топливных пеллет) для своих электростанций. А ведь в 2021 году Дания стала крупнейшим потребителем российских пеллет с рыночной долей в 39%, импортировав 957 тыс. тонн на сумму в 113 миллионов. На что только не пойдёшь ради принципов!