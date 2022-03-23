Новак счел не предельной цену газа в Европе на уровне 4 тыс. долларов

Биржевая цена на газ в Европе на уровне 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м не является пределом, поскольку объем газа в подземных хранилищах Европы значительно ниже уровня прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, несмотря на рост цен и дефицит энергетических ресурсов, Евросоюз отказался от ввода «Северного потока – 2» под давлением США в ущерб европейским потребителям. Вице-премьер обратил внимание, что за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ – в пять раз, а рост цен на нефтепродукты, например, в Германии составил 40%, пишет ТАСС.

«Цена на газ в отдельные моменты достигала 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. И это, на самом деле, не предел. Поскольку в настоящее время объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%, в прошлом году на этот день было 30,6%. И, если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше. Евросоюзу впору задуматься о следующей зиме. И на мой взгляд, там об этом никто не думает», – подчеркнул Новак.

Российский вице-премьер также отметил, что запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» является абсурдом и непониманием энергетических балансов.

Кроме того, он напомнил о своем предупреждении, что потребили в Европе столкнутся с еще большим ростом цен на энергоресурсы. «Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики, отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации и не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов», – заключил Новак.

Ранее Новак объяснил, что запрет Соединенных Штатов на поставки российских нефтепродуктов привел к росту цен на топливо там на 19%.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. А президент США Джозеф Байден тем временем пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.