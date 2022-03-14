«Путинский налог» обнажил ложь и бессилие Байдена

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14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Немецкая ненависть к русским вырвалась на свободу

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Тренды – временны. Но вот, как говорит почти вековой опыт, лишь ненависть к России – постоянна. Ее давили в себе немецкие деды-фашисты, её гасили в себе их толерантные потомки, но ее и взращивали десятилетиями местные СМИ. Подробности...

Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России в качестве условия прекращения спецоперации на Украине следует выдвинуть соседней стране 21 требование. Кроме того, еще восемь условий следует предъявить стоящему за украинскими властями коллективному Западу. Стратегическая цель – максимальное сближение Украины с Россией и Белоруссией. Подробности...
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Россия получила реальный шанс на возрождение

Ольга Ускова
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Подробности...
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Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    «Путинский налог» обнажил ложь и бессилие Байдена

    Американцы в шоке от цен на топливо
    		   14 марта 2022, 17:45
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». По крайней мере, именно в этом пытается убедить своих сограждан президент США Джозеф Байден. Таким демагогическим образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо. Однако уже можно констатировать – байденовская пропаганда провалилась. Почему и как это произошло?

    «Обама выкрутил лампочки в подъезде». Именно так шутили россияне, когда ряд ура-патриотических активистов пытались возлагать всю вину за проблемы России на Соединенные Штаты Америки. Этих активистов банально высмеивали – и никогда не думали, что по стопам этих активистов пойдут даже не американские их коллеги, а самое что ни на есть руководство США. Что там придумают слоганы «Путинское повышение цен» или «Путинский налог».

    А они пошли, они придумали. И даже запустили соответствующие хештеги.

    Инфляция решает

    Именно эти фразы использует, например, президент США Джозеф Байден, пытающийся обвинить Владимира Путина в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население. В частности, в росте цен на бензин.

    Примерно такие же тезисы продвигает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также ряд либеральных американских комментаторов. Сейчас, например, все они пытаются обвинить лично Владимира Путина в росте цен на бензин, которые за последнее время выросли в США на 0,75 цента за галлон (3,8 литра) и которые очень сильно напрягают американцев.

    Попытки Байдена и его демократической компании найти внешний источник проблем понятны. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс (55% американцев говорят о том, что вопрос с инфляцией окажет значительное влияние на то, за кого они проголосуют) демократам нужно срочно повышать рейтинг.

    На сегодняшний день политику президента одобряют лишь 42,5% американцев, а не одобряют 52,5%. У вице-президента США Камалы Харрис все еще хуже – 37,8% против 50,8%. Для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (третье лицо в государстве) эти рейтинги являются предметом для зависти – ее линию поддерживает лишь 35,6% американцев, тогда как против выступает 55,8%. У лидера демократов в Сенате Чака Шумера – 30,3% против 45,3%.

    И поднять эти рейтинги за счет качественной работы вряд ли получится. Так уж устроена американская политическая система, что ее качественная работа возможна лишь в рамках сотрудничества двух основных партий – демократов и республиканцев, которые коллективно принимают законы и коллективно их имплементируют. Условно говоря, вместе с республиканцами голосуют правые демократы, а вместе с демократами – левые республиканцы.

    Сейчас же между двумя политическими силами настолько сильный антагонизм, они настолько разошлись по флангам и радикализировались, что конструктивная работа невозможна. Фактически осталось лишь несколько пунктов, по которым существует межпартийный консенсус, – и одним из них является жесткая линия в отношении России.

    Настоящий враг

    По всей видимости, Байден надеялся, что республиканцы эту линию поддержат. Ради спасения американский системы – и их собственных рейтингов. Ведь цифры республиканцев тоже печальны. Рейтинги Дональда Трампа составляют 43,6% против 51,8%. У лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти – 24,7% против 40,3%, а у лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла – 25,8% против 56,8%. А значит, им тоже нужен внешний враг.

    Однако в партии посчитали, что идеальным врагом и козлом отпущения будет не Путин, а президент Джозеф Байден. Во-первых, именно он является сосредоточием зла, укравшим у республиканцев Белый дом в 2020 году. И во-вторых, потому, что Байден действительно виноват.

    «Не позволяйте вас облапошить: цены на бензин росли с того самого момента, как Байден стал президентом», – пишет конгрессмен Дебби Леско. И она права.

    «Байден обвиняет Россию в росте цен на бензин на 75 центов. Однако с того момента, как он занял свой пост, цены выросли на 1,85 доллара. За неделю до его инаугурации цена на галлон топлива составляла 2,46 доллара. На данный момент она уже 4,32 доллара», – напоминает Washington Post. – И причина тут не в том, что Байден начал правление с низкими в разгар коронавируса ценами. В начале 2020 года стоимость галлона бензина на заправках составляла 2,59 доллара и при Трампе на пике составляла 3,04 доллара».

    При Байдене выросла не только стоимость бензина. Газета ВЗГЛЯД за несколько месяцев до начала российской спецоперации писала о беспрецедентном за последние 30 лет росте цен в США. Причиной этому стали серьезные инфраструктурные проблемы в Соединенных Штатах, общий рост цен на энергоносители, одержимость демократов «зеленой энергетикой», а также отсутствие гибкости в макроэкономической политике администрации Байдена.

    Этот рост еще тогда вызывал серьезное недовольство американского населения. Ведь, позволим процитировать себя же, «культура потребления является одной из основ общественной жизни, а также столпом, на котором держится американский патриотизм, а также общественный договор между населением и властью».

    Так что рост цен является «не путинским налогом, это байденовский налог, на его слабость», пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен. Слабость не только внешнеполитическую, но и внутриполитическую – перед радикальным крылом Демократической партии с ее агрессивной «зеленой повесткой». Республиканцы (у которых, как известно, очень тесные отношения с нефтяниками) используют ситуацию для того, чтобы принудить демократов отказаться от их «зеленой повестки», включающей в себя ограничение добычи нефти в США. «Альтернативой российским энергоресурсам является американская нефть и газ, а не обращения к Венесуэле или Ирану», – возмущается сенатор Джон Баррассо.

    Попадет под каток

    Однако вместо того, чтобы проявить силу и исправить ситуацию с ценами, Байден лишь обострил проблему, подбросив дровишки антироссийских санкций в топку глобальной экономической нестабильности. Эти дровишки, а также разговоры об энергетическом эмбарго против России и привели к дополнительному росту стоимости бензина на 0,75 центов за галлон, а также к атаке на президента со стороны «моралистов».

    Попыткой Байдена обвинить в проблемах США российского президента недовольны даже ведущие американские СМИ, ранее с упоением подхватывающие лозунги из серии «Трамп – агент Путина». «Это отвратительно. Байден отказывается посылать польские МиГи на Украину…, но при этом он пытается извлечь политические дивиденды из страданий американского народа и использует их как политическое прикрытие своих серьезнейших провалов во внутренней политике», – пишет Washington Post.

    «Байден, чей рейтинг пострадал из-за роста инфляции и других особенностей ковидной экономики, использует сложившуюся ситуацию для того, чтобы перенаправить гнев американцев на президента России Владимира Путина. Тем самым он пытается оградить себя и Демократическую партию от серьезных обвинений перед проведением в стране промежуточных выборов в Конгресс, а также в принципе на будущее», – соглашается издание Axios.

    И под будущим здесь имеются в виду президентские выборы 2024 года, на которых (учитывая мировые тренды и слабое здоровье президента Байдена) у демократов с большой долей вероятности не будет вменяемого и популярного центристского кандидата. Тогда как у республиканцев уже есть в наличии электоральный бульдозер в лице Трампа.

    Который с огромной радостью раскатает демократов и в 2022-м, и в 2024 году за то, что Байден вынудил американцев выкрутить лампочки в подъездах, дабы не переплачивать за электричество. Более того, вина Байдена рискует превратиться даже не в точку зрения, а в аксиому. Ведь в его «Путинвовсемвиноват» сейчас (в отличие от объяснений причин провала демократов на президентских выборах 2016 года) почти никто не верит.

    Не верят эксперты. Не верят СМИ. Не верят правозащитники. Но, что самое главное, не верят простые американцы. В рамках народного творчества они расклеивают на заправках стикеры с Байденом и фразой «Я сделал это». Ну и иногда клеят рядом вице-президента Камалу Харрис с фразой «А я помогла».


     
     
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