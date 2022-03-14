«Путинский налог» обнажил ложь и бессилие Байдена

Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». По крайней мере, именно в этом пытается убедить своих сограждан президент США Джозеф Байден. Таким демагогическим образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо. Однако уже можно констатировать – байденовская пропаганда провалилась. Почему и как это произошло?

«Обама выкрутил лампочки в подъезде». Именно так шутили россияне, когда ряд ура-патриотических активистов пытались возлагать всю вину за проблемы России на Соединенные Штаты Америки. Этих активистов банально высмеивали – и никогда не думали, что по стопам этих активистов пойдут даже не американские их коллеги, а самое что ни на есть руководство США. Что там придумают слоганы «Путинское повышение цен» или «Путинский налог».

А они пошли, они придумали. И даже запустили соответствующие хештеги.

Инфляция решает

Именно эти фразы использует, например, президент США Джозеф Байден, пытающийся обвинить Владимира Путина в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население. В частности, в росте цен на бензин.

Примерно такие же тезисы продвигает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также ряд либеральных американских комментаторов. Сейчас, например, все они пытаются обвинить лично Владимира Путина в росте цен на бензин, которые за последнее время выросли в США на 0,75 цента за галлон (3,8 литра) и которые очень сильно напрягают американцев.

Попытки Байдена и его демократической компании найти внешний источник проблем понятны. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс (55% американцев говорят о том, что вопрос с инфляцией окажет значительное влияние на то, за кого они проголосуют) демократам нужно срочно повышать рейтинг.

На сегодняшний день политику президента одобряют лишь 42,5% американцев, а не одобряют 52,5%. У вице-президента США Камалы Харрис все еще хуже – 37,8% против 50,8%. Для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (третье лицо в государстве) эти рейтинги являются предметом для зависти – ее линию поддерживает лишь 35,6% американцев, тогда как против выступает 55,8%. У лидера демократов в Сенате Чака Шумера – 30,3% против 45,3%.

И поднять эти рейтинги за счет качественной работы вряд ли получится. Так уж устроена американская политическая система, что ее качественная работа возможна лишь в рамках сотрудничества двух основных партий – демократов и республиканцев, которые коллективно принимают законы и коллективно их имплементируют. Условно говоря, вместе с республиканцами голосуют правые демократы, а вместе с демократами – левые республиканцы.

Сейчас же между двумя политическими силами настолько сильный антагонизм, они настолько разошлись по флангам и радикализировались, что конструктивная работа невозможна. Фактически осталось лишь несколько пунктов, по которым существует межпартийный консенсус, – и одним из них является жесткая линия в отношении России.

Настоящий враг

По всей видимости, Байден надеялся, что республиканцы эту линию поддержат. Ради спасения американский системы – и их собственных рейтингов. Ведь цифры республиканцев тоже печальны. Рейтинги Дональда Трампа составляют 43,6% против 51,8%. У лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти – 24,7% против 40,3%, а у лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла – 25,8% против 56,8%. А значит, им тоже нужен внешний враг.

Однако в партии посчитали, что идеальным врагом и козлом отпущения будет не Путин, а президент Джозеф Байден. Во-первых, именно он является сосредоточием зла, укравшим у республиканцев Белый дом в 2020 году. И во-вторых, потому, что Байден действительно виноват.

«Не позволяйте вас облапошить: цены на бензин росли с того самого момента, как Байден стал президентом», – пишет конгрессмен Дебби Леско. И она права.

«Байден обвиняет Россию в росте цен на бензин на 75 центов. Однако с того момента, как он занял свой пост, цены выросли на 1,85 доллара. За неделю до его инаугурации цена на галлон топлива составляла 2,46 доллара. На данный момент она уже 4,32 доллара», – напоминает Washington Post. – И причина тут не в том, что Байден начал правление с низкими в разгар коронавируса ценами. В начале 2020 года стоимость галлона бензина на заправках составляла 2,59 доллара и при Трампе на пике составляла 3,04 доллара».

При Байдене выросла не только стоимость бензина. Газета ВЗГЛЯД за несколько месяцев до начала российской спецоперации писала о беспрецедентном за последние 30 лет росте цен в США. Причиной этому стали серьезные инфраструктурные проблемы в Соединенных Штатах, общий рост цен на энергоносители, одержимость демократов «зеленой энергетикой», а также отсутствие гибкости в макроэкономической политике администрации Байдена.

Этот рост еще тогда вызывал серьезное недовольство американского населения. Ведь, позволим процитировать себя же, «культура потребления является одной из основ общественной жизни, а также столпом, на котором держится американский патриотизм, а также общественный договор между населением и властью».

Так что рост цен является «не путинским налогом, это байденовский налог, на его слабость», пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен. Слабость не только внешнеполитическую, но и внутриполитическую – перед радикальным крылом Демократической партии с ее агрессивной «зеленой повесткой». Республиканцы (у которых, как известно, очень тесные отношения с нефтяниками) используют ситуацию для того, чтобы принудить демократов отказаться от их «зеленой повестки», включающей в себя ограничение добычи нефти в США. «Альтернативой российским энергоресурсам является американская нефть и газ, а не обращения к Венесуэле или Ирану», – возмущается сенатор Джон Баррассо.

Попадет под каток

Однако вместо того, чтобы проявить силу и исправить ситуацию с ценами, Байден лишь обострил проблему, подбросив дровишки антироссийских санкций в топку глобальной экономической нестабильности. Эти дровишки, а также разговоры об энергетическом эмбарго против России и привели к дополнительному росту стоимости бензина на 0,75 центов за галлон, а также к атаке на президента со стороны «моралистов».

Попыткой Байдена обвинить в проблемах США российского президента недовольны даже ведущие американские СМИ, ранее с упоением подхватывающие лозунги из серии «Трамп – агент Путина». «Это отвратительно. Байден отказывается посылать польские МиГи на Украину…, но при этом он пытается извлечь политические дивиденды из страданий американского народа и использует их как политическое прикрытие своих серьезнейших провалов во внутренней политике», – пишет Washington Post.

«Байден, чей рейтинг пострадал из-за роста инфляции и других особенностей ковидной экономики, использует сложившуюся ситуацию для того, чтобы перенаправить гнев американцев на президента России Владимира Путина. Тем самым он пытается оградить себя и Демократическую партию от серьезных обвинений перед проведением в стране промежуточных выборов в Конгресс, а также в принципе на будущее», – соглашается издание Axios.

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И под будущим здесь имеются в виду президентские выборы 2024 года, на которых (учитывая мировые тренды и слабое здоровье президента Байдена) у демократов с большой долей вероятности не будет вменяемого и популярного центристского кандидата. Тогда как у республиканцев уже есть в наличии электоральный бульдозер в лице Трампа.

Который с огромной радостью раскатает демократов и в 2022-м, и в 2024 году за то, что Байден вынудил американцев выкрутить лампочки в подъездах, дабы не переплачивать за электричество. Более того, вина Байдена рискует превратиться даже не в точку зрения, а в аксиому. Ведь в его «Путинвовсемвиноват» сейчас (в отличие от объяснений причин провала демократов на президентских выборах 2016 года) почти никто не верит.

Не верят эксперты. Не верят СМИ. Не верят правозащитники. Но, что самое главное, не верят простые американцы. В рамках народного творчества они расклеивают на заправках стикеры с Байденом и фразой «Я сделал это». Ну и иногда клеят рядом вице-президента Камалу Харрис с фразой «А я помогла».