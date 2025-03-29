То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
Российские военные активно ведут бои в Гуеве Курской области, препятствуя отступлению спецподразделений ВСУ в Сумскую область через лесные тропы.
Как сообщает ТАСС, российские военные в Курской области продолжают активные действия в населенном пункте Гуево. Здесь они успешно противостоят подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник из силовых структур рассказал, что бойцы ВС России ведут операцию по освобождению территории, параллельно ликвидируя спецподразделения противника.
Украинская сторона старается максимально задержать продвижение российских военных, чтобы затем отступить в Сумскую область. Однако, по словам собеседника агентства, российские военные осведомлены о планах ВСУ и предпринимают необходимые меры, чтобы предотвратить этот маневр. Таким образом, украинские подразделения лишены возможности безопасного отхода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области из-за высокого уровня потерь. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих же мин, установленных для защиты позиций от российских сил.