Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, российские военные в Курской области продолжают активные действия в населенном пункте Гуево. Здесь они успешно противостоят подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник из силовых структур рассказал, что бойцы ВС России ведут операцию по освобождению территории, параллельно ликвидируя спецподразделения противника.

Украинская сторона старается максимально задержать продвижение российских военных, чтобы затем отступить в Сумскую область. Однако, по словам собеседника агентства, российские военные осведомлены о планах ВСУ и предпринимают необходимые меры, чтобы предотвратить этот маневр. Таким образом, украинские подразделения лишены возможности безопасного отхода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области из-за высокого уровня потерь. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих же мин, установленных для защиты позиций от российских сил.