  • Новость часаМинобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
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    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 12:47 • Новости дня

    ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

    Десантник: ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Пехота ВСУ в Курской области действует без поддержки бронемашин, используя только БПЛА и разведывательные дроны, рассказал командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит».

    По его словам, на данном этапе противник применяет только пехотные подразделения без поддержки бронетехники, но с использованием беспилотников и разведывательных дронов, передает РИА «Новости».

    Эти средства оказывают влияние на российские штурмовые группы, отметил командир.

    «На данном этапе противник использует только пехотные подразделения – без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы», – сказал «Гранит».

    По его словам, отказ от использования бронетехники обусловлен тем, что пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также техника уничтожается с помощью FPV-дронов.

    «Гранит» добавил, что это значительно затрудняет действия ВСУ в регионе и снижает их мобильность.

    Ранее сообщалось, что ВСУ не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Накануне в Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (19)
    26 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил, рассказали в российских силовых структурах.

    Как передает ТАСС, лесной массив у Гуева в Курской области заминирован украинскими военнослужащими, что создает препятствия как для продвижения российских сил, так и для отступления самих ВСУ. В результате этого ВСУ оказались заперты в лесу, не имея возможности отойти в сторону Сумской области, откуда они изначально пришли.

    Российские силовые структуры заявляют, что продолжают уничтожать врага в лесных массивах, где еще остаются группы украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также устанавливали мины в квартирах при отступлении из Новогродовки.

    Коментарии (12)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

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    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

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    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

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    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

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    25 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    В Курской области сорвана контратака ВСУ

    Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.

    По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.

    В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

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    24 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже

    Врио губернатора Курской области Хинштейн отказался принять извинения Апачева за граффити в Судже

    Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Извинения рэпера Акима Апачева за граффити в Судже не освобождают его от ответственности за административное правонарушение, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Инцидент с вандализмом в курской Судже, вызванный интернет-блогером и рэпером Акимом Апачевым, стал предметом обсуждения на заседании правительства Курской области, следует из видео с совещания, опубликованного в «ВКонтакте».

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева за нанесение нецензурных граффити на здания в Судже не снимают с него ответственности за административное правонарушение.

    Хинштейн подчеркнул, что нарушения, связанные с вандализмом и порчей имущества, требуют обязательного привлечения нарушителя к ответственности. По его словам, хотя штраф в 3 тыс. рублей не станет значительным наказанием для Апачева, важна неотвратимость наказания за его действия. Он также распорядился направить материалы дела в региональные управления МВД и прокуратуру.

    «Ну а принимать – не принимать извинения здесь, считаю, не нам с вами определять. Это должны определить и решить жители, которых действия эти оскорбили», – заявил Хинштейн.

    Он отметил, что независимо от реакции жителей, органы власти обязаны выполнить свою работу и привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с законодательством.

    Ранее блогер Аким Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити в Судже.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован.

    Историк Александр Дюков объяснил негативную реакцию на поступок блогера.

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    25 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    В России осудили шестерых украинских боевиков за теракты в Курской области
    В России осудили шестерых украинских боевиков за теракты в Курской области
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ Сергей Блащенко, Сергей Бохонько, Николай Кононенко, Артур Волков, Максим Хадеев и Виталий Чупин признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области, сообщил СК России.

    Суд и следствие установили, что в августе-сентябре 2024 года обвиняемые в составе подразделений ВСУ незаконно пробрались на территорию России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В населенных пунктах Гуево, Плехово, Борки и Спальное Суджанского района Курской области боевики под угрозой убийства занимали частные дома, мешали эвакуации гражданских, стреляли по российским военным и мирным жителям.

    Всех шестерых задержали 11 сентября 2024 года.

    Суд приговорил Блащенко и Бохонько к 15 годам лишения свободы, Кононенко, Волкова и Хадеева – к 14 годам лишения свободы, Чупина – к 13 годам лишения свободы.

    Все осужденные первые три года отсидят в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

    Ранее в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанесено поражение семи украинским бригадам в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия на территории Курской области против формирований ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, трем десантно-штурмовым, морской пехотной и президентской бригадам, а также бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    В ходе боевых действий российские войска отразили три контратаки противника. Удары оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерийский огонь поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Варачино, Великую Рыбицу, Веселовку и другие.

    Всего за последние сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления беспилотниками.

    По данным российского Минобороны, общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 69 960 военнослужащих и большое количество техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия в последние сутки, в понедельник, на Курском направлении потеряла свыше 190 человек и три БМП.

    В Минобороны сообщили, что украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (6)
    25 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области

    Мотострелковый полк в Курской области уничтожил 15 солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного из них, а также трофейный дрон.

    Как сообщает РИА «Новости», штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» во время наступления в Курской области уничтожили 15 украинских военных и одного захватили в плен. Офицер с позывным «Витязь» подтвердил, что среди трофеев был захвачен тяжелый дрон-бомбардировщик «Вампир» и другие системы вооружения.

    На месте наступления были сняты видео, демонстрирующие уничтоженных боевиков ВСУ и захваченные трофеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях, а украинская армия на Курском направлении за сутки потеряла более 200 военных.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Замглавы парламента Крыма усомнился в гарантиях безопасности от Киева в Черном море

    Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков заявил о неспособности Киева гарантировать безопасность судоходства в Черном море, подчеркнув отсутствие доверия к режиму Владимира Зеленского.

    Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

    Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

    Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    25 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    Киев передал США список объектов для защиты от ударов

    Зеленский сообщил о передаче США списка объектов для запрета ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по словам Зеленского, не должны подвергаться ударам в ходе конфликта.

    Киев передал США список объектов инфраструктуры, по которым, согласно заявлениям украинской стороны, не должны наноситься удары во время конфликта, пишет РИА «Новости». Владимир Зеленский сообщил об этом на брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. Он отметил, что украинская сторона выделила много времени на обсуждение этой темы с американскими партнерами.

    «Мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре, передав список объектов, которые мы считаем стратегическими», – заявил Зеленский, добавив, что данное соглашение касается также и свободного судоходства в Черном море.

    Зеленский выразил надежду на то, что договоренности распространит на инфраструктуру украинских портов. Он также подчеркнул, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня, согласно согласованию с американской стороной. Зеленский отметил: «После публикации соответствующего заявления можно переходить к тишине касаемо энергетики».

    По итогам встречи в Эр-Рияде Белый дом подчеркнул необходимость прекращения боевых действий для достижения устойчивого мира. В то же время Кремль заявил о необходимости выполнения ряда условий для начала реализации черноморской инициативы, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции. Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска несколько раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников.

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    25 марта 2025, 22:34 • Новости дня
    Лавров потребовал четкие гарантии от Киева

    Лавров заявил о необходимости четких и проверяемых гарантий от Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия требует четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева, заявляет Лавров.

    Россия нуждается в самых четких и проверяемых гарантиях, учитывая постоянные изменения позиций и нарушения договоренностей со стороны Киева, передает ТАСС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул в интервью Первому каналу, что такие гарантии должны быть конкретными и работающими.

    Лавров отметил, что Украина соглашалась на перемирия только в условиях безвыходного положения на поле боя, а затем быстро нарушала их, как это было с Минскими соглашениями. Он добавил, что каждый раз, когда объявлялось перемирие, оно нарушалось в течение нескольких недель или месяцев.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, включая удары по энергетической и морской инфраструктуре на Черном море. Однако Путин подчеркнул важность учета протяженности границы и способности украинских войск создавать провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

    Он также подчеркнул, что сосуществование России с Западом будет возможно при признании последним своих ошибок и отказе от враждебной политики.

    Мирное разрешение конфликта на Украине, по словам Лаврова, возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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