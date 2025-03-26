Десантник: ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на данном этапе противник применяет только пехотные подразделения без поддержки бронетехники, но с использованием беспилотников и разведывательных дронов, передает РИА «Новости».

Эти средства оказывают влияние на российские штурмовые группы, отметил командир.

«На данном этапе противник использует только пехотные подразделения – без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы», – сказал «Гранит».

По его словам, отказ от использования бронетехники обусловлен тем, что пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также техника уничтожается с помощью FPV-дронов.

«Гранит» добавил, что это значительно затрудняет действия ВСУ в регионе и снижает их мобильность.

Ранее сообщалось, что ВСУ не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

Накануне в Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.