По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
В Курской области сорвана контратака ВСУ
Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков
В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.
Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22 мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.
По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.
В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.
В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ, захватили в плен одного из них и трофейный дрон. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.