Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия на территории Курской области против формирований ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, трем десантно-штурмовым, морской пехотной и президентской бригадам, а также бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В ходе боевых действий российские войска отразили три контратаки противника. Удары оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерийский огонь поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Варачино, Великую Рыбицу, Веселовку и другие.

Всего за последние сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления беспилотников.

По данным российского Минобороны, общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 69 960 военнослужащих и большое количество техники.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия в последние сутки, в понедельник, на Курском направлении потеряла свыше 190 человек и три БМП.

В Минобороны сообщили, что украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих.