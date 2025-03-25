Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.9 комментариев
Мотострелки уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области
Мотострелковый полк в Курской области уничтожил 15 солдат ВСУ
В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного из них, а также трофейный дрон.
Как сообщает РИА «Новости», штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» во время наступления в Курской области уничтожили 15 украинских военных и одного захватили в плен. Офицер с позывным «Витязь» подтвердил, что среди трофеев был захвачен тяжелый дрон-бомбардировщик «Вампир» и другие системы вооружения.
На месте наступления были сняты видео, демонстрирующие уничтоженных боевиков ВСУ и захваченные трофеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях, а украинская армия на Курском направлении за сутки потеряла более 200 военных.