  • Новость часаНастроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    Захарова обвинила Киев в ударах по российским журналистам
    Песков: Россия и США не подпишут документов после консультаций в Эр-Рияде
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    В США предупредили о возможном дефолте
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    9 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    25 марта 2025, 06:57 • Новости дня

    Мотострелки уничтожили 15 солдат ВСУ в Курской области

    Мотострелковый полк в Курской области уничтожил 15 солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного из них, а также трофейный дрон.

    Как сообщает РИА «Новости», штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» во время наступления в Курской области уничтожили 15 украинских военных и одного захватили в плен. Офицер с позывным «Витязь» подтвердил, что среди трофеев был захвачен тяжелый дрон-бомбардировщик «Вампир» и другие системы вооружения.

    На месте наступления были сняты видео, демонстрирующие уничтоженных боевиков ВСУ и захваченные трофеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях, а украинская армия на Курском направлении за сутки потеряла более 200 военных.

    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

    Коментарии (4)
    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

    Коментарии (2)
    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (2)
    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

    Коментарии (19)
    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

    Коментарии (4)
    22 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование запретило мобилизованным отступать из Суджи, угрожая репрессиями против их семей.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным солдатам, находящимся на суджанском направлении, отступать в Сумскую область, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, руководство ВСУ угрожает мобилизованным не только заградительным огнем, но и репрессиями против их семей в случае отступления.

    Собеседник агентства сообщил, что данное предписание касается солдат, насильно мобилизованных в 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.

    Коментарии (4)
    24 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже

    Врио губернатора Курской области Хинштейн отказался принять извинения Апачева за граффити в Судже

    Хинштейн не принял извинения блогера Апачева за граффити в Судже
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Извинения рэпера Акима Апачева за граффити в Судже не освобождают его от ответственности за административное правонарушение, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Инцидент с вандализмом в курской Судже, вызванный интернет-блогером и рэпером Акимом Апачевым, стал предметом обсуждения на заседании правительства Курской области, следует из видео с совещания, опубликованного в «ВКонтакте».

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева за нанесение нецензурных граффити на здания в Судже не снимают с него ответственности за административное правонарушение.

    Хинштейн подчеркнул, что нарушения, связанные с вандализмом и порчей имущества, требуют обязательного привлечения нарушителя к ответственности. По его словам, хотя штраф в 3 тыс. рублей не станет значительным наказанием для Апачева, важна неотвратимость наказания за его действия. Он также распорядился направить материалы дела в региональные управления МВД и прокуратуру.

    «Ну а принимать – не принимать извинения здесь, считаю, не нам с вами определять. Это должны определить и решить жители, которых действия эти оскорбили», – заявил Хинштейн.

    Он отметил, что независимо от реакции жителей, органы власти обязаны выполнить свою работу и привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с законодательством.

    Ранее блогер Аким Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити в Судже.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован.

    Историк Александр Дюков объяснил негативную реакцию на поступок блогера.

    Коментарии (11)
    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука на финансирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

    Коментарии (5)
    22 марта 2025, 10:24 • Новости дня
    ВСУ в Гуево столкнулись с нехваткой продовольствия

    ВСУ в Гуево Курской области испытывали проблемы с продовольствием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины в Гуево Курской области испытывают трудности с продовольствием, что вынуждает их периодически отправлять боевые группы на поиски припасов.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Гуево Курской области столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении продовольствием, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, дефицит продуктов питания вынуждает украинских военных предпринимать рискованные шаги для их восполнения.

    Один из представителей российских сил рассказал агентству, что украинские боевые группы периодически отправляются вглубь населенного пункта в поисках припасов, оставленных на брошенных позициях. Эти вылазки подвергаются огневому воздействию со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские военные потеряли свыше 230 человек за сутки на Курском направлении.


    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 06:16 • Новости дня
    Стало известно об оставшихся под завалами телах в Судже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденной Судже в Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных жителей, что подтвердил боец отряда «Т» с позывным «Бритва».

    По его словам, в освобожденной Судже Курской области остаются тела украинских боевиков и мирных жителей под завалами. «Бритва» подтвердил, что трупный запах ощущается в некоторых районах города. Он отметил необходимость привлечения кинологов для разборки завалов и поиска тел.

    Корреспондент РИА «Новости», находясь на месте событий, подтвердил, что тела украинских боевиков видны в развалинах и в домах. Жители города утверждают, что под завалами лежат и тела мирных жителей, в том числе пожилых.

    По словам одного из оставшихся жителей Суджи, эвакуация большинства людей уже завершена, улицы города опустели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) соседей, в то время как ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов. Также сообщалось, что тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области.

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 12:42 • Новости дня
    Жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки ВСУ соседей

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала о том, как ей пришлось хоронить обгоревшие останки соседей, погибших в результате попадания снаряда ВСУ, в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

    По ее словам, в результате попадания снаряда ВСУ в дом ее соседей, зять и дочь соседки погибли при пожаре, дом сгорел за полчаса, передает РИА «Новости».

    Соседка пыталась спасти детей, но, по словам Марченко, «ничего уже нельзя было сделать».

    Марченко рассказала, что тела погибших были сильно обгоревшими, и она с трудом обнаружила оставшиеся кости. Женщине пришлось использовать коробки из-под детских игрушек, чтобы положить туда найденные останки зятя и соседки.

    «Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши ее отдельно, и зятя отдельно косточки», – вспоминает она.

    Марченко также упомянула, что у погибших остались дети.

    Ранее Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области.

    Напомним, СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ ГИС «Суджа» . В результате этой атаки СК признал 43 тыс. человек потерпевшими от действий ВСУ на Курскую область. Также СК возбудил дело об убийстве ВСУ восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году.


    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 200 военных и на Курском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ВСУ понесли за сутки значительные потери на Курском направлении. За сутки были уничтожены более 200 украинских военнослужащих. Также российские силы разбили боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, включая механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады, а также территориальную оборону. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии поражены позиции ВСУ в населенных пунктах Сумской области, таких как Алексеевка, Басовка, Беловоды и другие.

    По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих и обширный арсенал техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и мобильные зенитные установки. Среди уничтоженного также значительное количество пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, а также различные виды инженерной техники и РЛС.

    Ранее а Минобороны сообщили, что украинская армия потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих на Курском направлении за все время боев.

    Российские войска освободили три поселка в Курской и Запорожской областях за неделю.

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 22:09 • Новости дня
    Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Поселок Конышевка подвергся атаке украинского беспилотника, пострадала женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Из-за атаки БПЛА загорелась хозпостройка, сейчас пожар уже потушили. «Ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости», – сообщил Хинштейн в Telegram. Пострадавшая госпитализирована.

    В ночь на субботу силы противовоздушной обороны России уничтожили 47 украинских дронов.

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 16:45 • Новости дня
    В Суджанском районе сообщил о желании жителей вернуться в освобожденные села

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 70% жителей освобожденных от ВСУ населенных пунктов Курской области выразили желание вернуться в свои дома, несмотря на разрушения, заявил глава Махновского сельсовета Суджанского района Сергей Кузьмин.

    Как передает РИА «Новости», Кузьмин заявил, что более 70% мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области стремятся вернуться в свои дома. «Мы проводили опросы, более 70% хотят вернуться. Люди хотят вернуться, даже несмотря на то, что у них ничего не осталось. Просто хотят жить в Судже, в Махновке. Огромное количество людей. Казалось бы, ничего нет. Но стремление есть», – отметил Кузьмин в эфире «Соловьев Live».

    Кузьмин добавил, что сам планирует вернуться в село, чтобы заняться восстановлением своего разрушенного дома. По его словам, и старый, и недавно построенный новый дом были повреждены в результате действий ВСУ, однако он намерен вернуться и заново их построить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи подробно рассказала, как она похоронила своих соседей, погибших в результате атаки ВСУ на Курскую область . Следственный комитет сообщил о наличии новых доказательств преступлений, совершенных ВСУ в Курской области. Чтобы поддержать жителей региона, партия «Единая Россия» отправила в Курск 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    Коментарии (0)
    Главное
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    Число пострадавших в ДТП в Крыму увеличилось до 37
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Госдума ограничила снятие наличных с уличенных в мошенничестве счетов
    Орловский губернатор Клычков объяснил указ о выплатах беременным школьницам
    Выручка китайского автопроизводителя BYD превзошла Tesla
    Роман Мадянов и Евгения Добровольская удостоены посмертно премии «Ника»

    Когда подешевеют кредиты

    Кредитование, рынок труда и рубль помогают инфляции замедляться. Однако Центробанк не спешит снижать ставку. Эксперты ждали от Эльвиры Набиуллиной после пятничного заседания хороших новостей: когда же ставку все-таки начнут снижать. Но не дождались. Более того, глава ЦБ все еще не исключает повышения ставки. Впрочем, экономисты более оптимистичны. Когда кредитные деньги в России начнут дешеветь? Подробности

    Перейти в раздел

    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку

    Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу. С высокой долей вероятности ее кандидатуру предложат на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что уже подтвердили в Берлине. Но это очень плохая идея. Подробности

    Перейти в раздел

    Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм

    Российский МИД в субботу выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по энергетическим объектам РФ. Продолжение украинских атак в дипведомстве расценили как полную недоговороспособность. Ситуация объясняется в том числе и тем, что на Украине остаются сильны позиции неконтролируемых Киевом противников перемирия, которые применят любые средства для срыва договоренностей России и США, предупреждают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............