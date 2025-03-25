  • Новость часаКремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
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    Россия показала США, почему нельзя верить Киеву
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    Путин назвал союзниками РФ, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
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    Минобороны заявило о новых ударах Украины по энергообъектам России
    Запашный предложил ввести контракты для цирковых артистов, как для спортсменов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 19:28 • Новости дня

    Путин пообещал восстановить Курскую область после атак ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков, не будут оставлены без внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

    «Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», – пообещал президент, его слова приводит ТАСС.

    Также он рассказал, что украинские формирования, уходя из Курской области разрушают  церкви и объекты культурного наследия.

    «К сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов и, уходя, они (украинские формирования) разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», – отметил президент.

    Путин добавил, что все совершающие преступления в Курской области боевики украинских формирований будут изобличены и наказаны.

    «Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», – пообещал глава государства.

    «А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что Минобороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию

    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (19)
    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Коментарии (14)
    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО

    Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS

    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».

    Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

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    25 марта 2025, 05:31 • Новости дня
    В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

    Следователи задержали жителей Приморья по подозрению в убийстве ветерана СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственные органы Приморья задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.

    Как сообщает РИА «Новости», в Приморье задержаны два местных жителя, подозреваемых в нападении на ветерана специальной военной операции.

    Тело 37-летнего мужчины было найдено под мостом в селе Хороль с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

    По информации следственного управления СКР по Приморскому краю, задержанные – двое местных жителей в возрасте 20 и 25 лет. Они подозреваются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим, избили его, а затем похитили у него телефон и документы.

    Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший был ветераном специальной военной операции. После избиения подозреваемые предприняли меры по сокрытию преступления.

    В настоящее время следствие проводит действия с участием подозреваемых, и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в третьем чтении приняла закон, благодаря которому установили статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.

    Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, согласно которому ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.

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    24 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов

    Малькевич: Реестр «Русофобы» создан для медиаборьбы

    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сайт «Русофобы» призван информировать о персонах и организациях, распространяющих негатив о России. Помимо имен, реестр будет содержать данные об их высказываниях или поступках, порочащих страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы».

    «За годы спецоперации наше общество заметно сплотилось и усилилось. Однако некоторые граждане до сих пор пытаются сеять смуту, допуская язвительные комментарии о бойцах СВО или публично излагая русофобские тезисы. Именно для медиаборьбы с ними предложено создать реестр русофобов», – сказал Александр Малькевич, журналист, политолог, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

    «Некоторые могут возразить, мол, аналогичную работу уже выполняет реестр иноагентов. Однако для внесения человека в этот список необходимо установить факт наличия зарубежного финансирования. Не все ненавистники России могут этим "похвастаться". Но это не означает, что их злодеяния должны упускаться из виду», – поясняет собеседник.

    «Поэтому в новый реестр будут внесены ФИО гражданина, а также данные о его словах или поступках, порочащих нашу страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе. Задача раскрыть их персональные данные перед создателями проекта не стоит. Это и отличает проект "Русофобы" от печально известного украинского сайта "Миротворец"», – добавляет эксперт.

    Малькевич напомнил, что администраторы «Миротворца» не только публикуют чувствительные данные о «врагах» Украины, но и регулярно призывают к расправам над ними – «таким образом жизнь человека, чья фотография появилась в списке, автоматически попадает под угрозу».

    «Но авторы российского сайта заниматься людоедством не собираются. У проекта есть утилитарная задача: например, многие активисты по всей стране занимаются организацией научно-просветительских мероприятий. Им приходится искать и приглашать лекторов, чью идеологическую позицию проверить не всегда возможно. Теперь, чтобы перестраховаться, им достаточно вбить имя конкретного человека в реестр и сделать выводы», – заключил Малькевич.

    Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы». Автором проекта выступила инициативная группа граждан, в которую входят ветераны СВО и неравнодушные патриоты. Как сказано на сайте проекта, каждый понедельник на нем будет публиковаться информация о персонах, распространяющих ложь и клевету о России.

    Основной задачей платформы является предупреждение населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности. Предполагается, что в список физических лиц попадут также структуры и фонды, пытающиеся применить технологии цветных революций в отношении России.

    Коментарии (14)
    24 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    @ pravda-nn.ru/ tvzvezda.ru/ region15.info/ Коллаж Взгляд

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов , водитель Александр Сиркели, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине, что привело к гибели шести человек.

    Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщает РИА «Новости». По гражданской машине, в которой находились представители СМИ, были нанесены два ракетных удара из системы HIMARS. В числе погибших также оказался военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что всего в результате обстрела погибли шесть человек, включая троих журналистов. В своем заявлении он выразил соболезнования семьям погибших и отметил их мужество и стремление донести правду о происходящем.

    Глава ЛНР уточнил, что пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения и был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и других граждан в результате обстрела поселка Михайловка в ЛНР. Дело заведено по статьям «убийство», «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следственный комитет намерен привлечь к ответственности лиц, причастных к этому преступлению.

    В начале января 2025 года внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб после удара украинского беспилотника по машине с журналистами на трассе Донецк – Горловка.

    Коментарии (10)
    25 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В МИД РФ прокомментировали гибель российских журналистов в ЛНР, обвинив киевский режим в продолжении террора против российских граждан и ударах по представителям СМИ.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает террористическую деятельность против российских граждан и энергообъектов. Она также подчеркнула, что Киев наносит удары по представителям российских СМИ, которые освещают события на месте безоружными.

    «Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ», – заявила Захарова.

    Она отметила, что количество терактов возрастает, поскольку киевский режим осознает невозможность урона Вооруженным силам РФ на поле боя. Захарова выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате удара ВСУ погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил ранение. Следственный комитет России возбудил возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных. Украинские власти увеличивают интенсивность совершения террористических актов и диверсий, чтобы запугать российских граждан, заявил глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников.

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    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    25 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанесено поражение семи украинским бригадам в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия на территории Курской области против формирований ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, трем десантно-штурмовым, морской пехотной и президентской бригадам, а также бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    В ходе боевых действий российские войска отразили три контратаки противника. Удары оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерийский огонь поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Варачино, Великую Рыбицу, Веселовку и другие.

    Всего за последние сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления беспилотниками.

    По данным российского Минобороны, общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 69 960 военнослужащих и большое количество техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия в последние сутки, в понедельник, на Курском направлении потеряла свыше 190 человек и три БМП.

    В Минобороны сообщили, что украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (6)
    25 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ

    Посол Мирошник: Виновные в убийстве российских журналистов будут пойманы

    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ
    @ vk.com/ Александр Федорчак

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ целенаправленно бьют по журналистам в зоне СВО. Так противник пытается помешать доносить до общественности правду об украинских военных и их терактах против мирного населения, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее в результате удара HIMARS в ЛНР погибли сотрудники издания «Известия» и телеканала «Звезда».

    «Российские журналисты рассеивают туман вокруг событий на Кременском направлении, где ВСУ бьют по больницам, жилым домам, школам. Противник всеми силами пытается помешать доносить правду о происходящем в зоне СВО. Уверен, боевики целенаправленно отследили и нанесли удар именно по сотрудникам СМИ», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Это абсолютно преступная и многолетняя практика ВСУ. Еще в 2014 году они уничтожали тех журналистов, которые транслировали международной общественности позицию ополченцев. Киев и "партия войны" из Европы и США уже больше 10 лет стараются делать так, чтобы в медиапространстве звучала только их повестка», – напомнил собеседник.

    «У подобных ударов есть и более глобальная цель – создать эскалацию, сорвать переговоры Москвы и Вашингтона. Киев хочет убедить мировое большинство в том, что этот конфликт не имеет мирного решения, однако на деле лишь демонстрирует свою недоговороспособность», – продолжил он.

    «Россия же сделает все, чтобы виновные в произошедшем не ушли от ответственности. Данные о том, какое конкретно подразделение ВСУ нанесло удар, кто отдал приказ и чья была смена, вполне можно восстановить. Задачи нашего следствия – собрать материалы, выйти в суд, который заочно вынесет приговор», – объяснил эксперт.

    «Затем за дело берутся военные и разведчики. Осужденные будут пойманы и отправлены на долгие сроки в колонии. У российского правосудия богатая практика подобных дел. Например, были привлечены к ответственности те, кто совершал теракты против мирных граждан в Русском Поречном, в Мариуполе, Волновахе», – резюмировал Мирошник.

    В понедельник корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО в ЛНР. Во время обстрела также были убиты оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Удар был нанесен РСЗО HIMARS.

    В московском здании «Известий» сооружен мемориал в память о Федорчаке. Коллеги журналиста принесли алые розы, а рядом выставлена фотография корреспондента и его шлем, в котором он снимал свои репортажи. Также на рабочем месте журналиста установлены розы, его портрет и микрофон.

    ООН выступает против убийства журналистов и считает необходимым провести расследование гибели Федорчака, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

    Ранее стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

    В июне корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в ДНР в результате атаки ВСУ. Чуть ранее военкор Семен Еремин умер в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.

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    25 марта 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: Киев обвинил Россию в подрыве газовой станции в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

    «Они (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД) вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции, и сказали, что это Россия сделала сама», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что станция в Судже является российской собственностью и играет важную роль в обеспечении энергией ряда европейских стран.

    Лавров отметил, что удар по столь важному объекту может привести к серьезным последствиям для энергообеспечения Европы. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес России.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа.

    В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

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    25 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    США позитивно оценили ход переговоров в Эр-Рияде с участием России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры Белого дома с делегациями России и Украины в Эр-Рияде прошли успешно, ожидается позитивное заявление.

    По информации агентства Reuters, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Источник в Белом доме заявил, что вскоре ожидается позитивное заявление по итогам встреч.

    Переговоры украинской делегации с США состоялись в столице Саудовской Аравии в воскресенье. На следующий день, в понедельник, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Главной темой обсуждений было возможное возобновление инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Этот вопрос также поднимался в ходе последнего телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам встреч стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и выразили надежду на скорое принятие положительных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Консультации длились более 12 часов, и совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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