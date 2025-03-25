По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Путин пообещал восстановить Курскую область после атак ВСУ
Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков, не будут оставлены без внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.
«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», – пообещал президент, его слова приводит ТАСС.
Также он рассказал, что украинские формирования, уходя из Курской области разрушают церкви и объекты культурного наследия.
«К сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов и, уходя, они (украинские формирования) разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», – отметил президент.
Путин добавил, что все совершающие преступления в Курской области боевики украинских формирований будут изобличены и наказаны.
«Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», – пообещал глава государства.
«А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», – указал президент.
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