Путин пообещал восстановить Курскую область после атак ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», – пообещал президент, его слова приводит ТАСС.

Также он рассказал, что украинские формирования, уходя из Курской области разрушают церкви и объекты культурного наследия.

«К сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов и, уходя, они (украинские формирования) разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», – отметил президент.

Путин добавил, что все совершающие преступления в Курской области боевики украинских формирований будут изобличены и наказаны.

«Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать», – пообещал глава государства.

«А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», – указал президент.

Ранее Путин заявил, что Минобороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию