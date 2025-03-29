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Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
Президент Бразилии Лула да Силва отказался принимать бывшего премьера Италии Массимо д’Алему, который прибыл по просьбе Владимира Зеленского для обсуждения украинского вопроса, пишет La Repubblica.
По данным издания, Лула да Силва отказался общаться с экс-премьером Италии, который прибыл в страну по просьбе Зеленского, передает РИА «Новости».
По словам д’Алемы, Зеленский обратился к нему во время недавнего саммита стран Юго-Восточной Европы в Тиране, выразив опасения по поводу нестабильности американской и европейской поддержки Украины.
Д’Алема отметил, что Зеленский попросил его поговорить с Лулой да Силвой и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы выяснить их возможную помощь Украине.
Однако, по его словам, в Бразилии он столкнулся с жестким отказом. Президент Бразилии заявил, что украинский вопрос является американской проблемой, которой следует заниматься им, а д’Алеме посоветовал сосредоточиться на вопросах Палестины.
Д’Алема также упомянул, что его визит в Китай не принес ощутимых результатов. Его встреча состоялась с представителем Коммунистической партии, который предложил рассмотреть возможность международных сил в Украине, аналогичных тем, что действовали в Косово.
При этом добавил, что д’Алема стал первым европейцем, который обсуждал с ними этот вопрос, в то время как остальные лишь призывали не поддерживать Россию.
Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией. Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.