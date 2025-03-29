Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Лула да Силва отказался общаться с экс-премьером Италии, который прибыл в страну по просьбе Зеленского, передает РИА «Новости».

По словам д’Алемы, Зеленский обратился к нему во время недавнего саммита стран Юго-Восточной Европы в Тиране, выразив опасения по поводу нестабильности американской и европейской поддержки Украины.

Д’Алема отметил, что Зеленский попросил его поговорить с Лулой да Силвой и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы выяснить их возможную помощь Украине.

Однако, по его словам, в Бразилии он столкнулся с жестким отказом. Президент Бразилии заявил, что украинский вопрос является американской проблемой, которой следует заниматься им, а д’Алеме посоветовал сосредоточиться на вопросах Палестины.

Д’Алема также упомянул, что его визит в Китай не принес ощутимых результатов. Его встреча состоялась с представителем Коммунистической партии, который предложил рассмотреть возможность международных сил в Украине, аналогичных тем, что действовали в Косово.

При этом добавил, что д’Алема стал первым европейцем, который обсуждал с ними этот вопрос, в то время как остальные лишь призывали не поддерживать Россию.

Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией. Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.