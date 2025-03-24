Помощник президента Бразилии Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией

Tекст: Антон Антонов

«Европе придется освободиться от навязчивой идеи, что она будет захвачена Россией», – приводит слова Аморима РИА «Новости» со ссылкой на Folha de S. Paulo.

Он подверг критике заявления о том, что «у России экспансия заложена в ДНК», напомнив о вторжении Наполеона.

Аморим подчеркнул, что многие страны после начала специальной военной операции на Украине желали «уничтожения» России. Однако, по его словам, это было бы катастрофической идеей. Россия должна рассматриваться как фактор стабильности для мира и Европы, сказал Аморим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.