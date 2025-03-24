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    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Политолог: Перфораманс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    СМИ: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    В США поделились ожиданиями от переговоров с Россией в Эр-Рияде
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    24 марта 2025, 05:45 • Новости дня

    Бразилия посоветовала Европе избавиться от навязчивой идеи о захвате Россией

    Помощник президента Бразилии Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна избавиться от навязчивой идеи о том, что Россия якобы собирается ее захватить, заявил помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

    «Европе придется освободиться от навязчивой идеи, что она будет захвачена Россией», – приводит слова Аморима РИА «Новости» со ссылкой на Folha de S. Paulo.

    Он подверг критике заявления о том, что «у России экспансия заложена в ДНК», напомнив о вторжении Наполеона.

    Аморим подчеркнул, что многие страны после начала специальной военной операции на Украине желали «уничтожения» России. Однако, по его словам, это было бы катастрофической идеей. Россия должна рассматриваться как фактор стабильности для мира и Европы, сказал Аморим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    В феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.

    23 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

    Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным
    @ Michael Runkel/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесское подпольное движение «Stop Grave» объявило о намерении выявлять позиции французских сил в случае их прибытия в регион, что, по их словам, станет возможным из-за слабой деятельности СБУ.

    Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

    Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

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    23 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул важность наличия у Европы плана действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, отметив, что ожидание мира без плана недопустимо.

    Европа должна заранее подготовить план действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, сообщает РБК. Премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что нельзя ждать заключения сделки и только потом думать, что делать. «Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: »Хорошо« и начать чесать головы», – сказад Стармер.

    По мнению премьера, Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, поскольку он не доверяет президенту Владимиру Путину. Стармер выразил уверенность, что без мер безопасности соглашение будет нарушено. Также премьер отметил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, подчеркнув, что Трамп стремится к миру и предан НАТО.

    Стармер заявил, что пора перейти от обсуждений к конкретным действиям по укреплению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны предложили отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки, чтобы стабилизировать ситуацию. Британия и Европейский союз намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Британия не играет роли в переговорах по Украине и не может предъявлять требования России.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

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    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

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    23 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Ульянов сыронизировал над финансированием ЕС «независимых украинских СМИ»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в том, что в ЕС понимают значение слова «независимый», собираясь финансировать «независимые украинские СМИ».

    Ульянов указал, что ЕС намерен расширить финансирование «независимых украинских СМИ». Речь идет о 10 млн евро. «Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»?» – заявил он в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). На Украине из-за прекращения программ поддержки USAID под угрозой закрытия оказалось более половины всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий.


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    23 марта 2025, 07:32 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью, там уничтожено 29 БПЛА; еще 20 – над территорией Астраханской области. По три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два – над Крымом. Кроме того, по одному БПЛА нейтрализовано над территорией Курской и Саратовской областей, сообщило Минобороны в Telegram.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что массированная атака БПЛА была направлена на Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы. В Тарасовском районе повреждения получил частный дом.

    Напомним, на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области беспилотником был атакован автомобиль. В результате атаки БПЛА машина загорелась, находившийся в ней человек погиб.

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    23 марта 2025, 11:07 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Крымом

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который находился над территорией Крыма. В Министерстве обороны России сообщили, что это произошло 23 марта около восьми часов утра по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 23 марта над регионами России были перехвачены и уничтожены 59 украинских дронов, в том числе один беспилотник над Крымом, а ранее сообщалось, что над Крымом было уничтожено три украинских беспилотника.

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    24 марта 2025, 00:14 • Новости дня
    США и Украина завершили переговоры в Эр-Рияде

    Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Умеров назвал встречу «продуктивной и целенаправленной». По его словам, обсуждались «ключевые вопросы, включая энергетику». Переговоры заняли около пяти часов, включая перерыв, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что украинская делегация не планирует встреч с представителями России в Эр-Рияде. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с экспертными группами США.

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    23 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Удар в Киевской области уничтожил склады с боекомплектом

    В Киевской области ударом уничтожены склады с боекомплектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Обуховском районе Киевской области вечером в субботу нанесен удар по складским помещениям с боекомплектом, после которого пожар продолжал гореть до утра, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в субботу вечером был нанесен удар по складским помещениям в Обуховском районе Киевской области, сообщает РИА «Новости». Целью атаки стали склады с боекомплектом. Лебедев сообщил, что попадание произошло в 22:40 по московскому времени.

    Он добавил, что пожар продолжал гореть до утра, но взрывы прекратились. Сообщается, что к 8 часам утра огонь все еще не был полностью потушен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействовать присутствию французских военных. Партизаны ранее сожгли самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины, экипаж которой находился в пивной. Также в Николаеве была сожжена машина сотрудников военкомата.

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    23 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    Взрыв произошел в здании полиции в Одесской области

    В результате взрыва в здании полиции в Одесской области пострадали трое силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В здании полиции в Одесской области Украины произошел взрыв, пострадали трое полицейских, сообщила пресс-служба нацполиции Украины.

    Украинские СМИ сообщали о взрыве гранаты в здании полиции в городе Беляевка Одесской области. Также сообщалось, что при этом погибла женщина, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».

    В нацполиции подтвердили, что трое полицейских получили ранения. Также сообщается, что взрыв произошел после того, как в здание вошла женщина с пакетом, в котором, предположительно, находилась взрывчатка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников. На Украине также устроили подрывы территориальных центров комплектования (ТЦК), аналогов военкоматов. В феврале в Одессе взорвали автомобиль военного прокурора.

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    23 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    На Ставрополье задержали подростков по подозрению в попытке теракта

    Подростки задержаны за поджог здания Союза ветеранов в Ставрополе по заданию кураторов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подростков задержали на Ставрополье за поджог здания Союза ветеранов, который они совершили по указанию кураторов из интернета.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков в Ставрополе по подозрению в попытке совершения теракта. Как передает ТАСС, молодые люди, находясь под влиянием кураторов из интернета, подожгли здание Союза ветеранов боевых действий в центре города. Пожар, который произошел 22 марта, был оперативно потушен.

    Следователи СК России уже задержали подростков, и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемыми оказались несовершеннолетние жители края. Они искали подработку в интернете и согласились на предложение поджечь здание за денежное вознаграждение. Однако, несмотря на отправленное кураторам видеодоказательство, обещанных денег они не получили.

    Личности подозреваемых установлены совместными усилиями сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Следственное управление также рассматривает версию о возможной причастности к делу украинских кураторов. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала подростка за попытку поджога музея неизвестного солдата в Вязьме. Двое подростков арестованы за теракт на железной дороге в Калужской области. В Нижегородской области задержали подростков за попытку поджога релейных шкафов.


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    23 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Астраханская область пострадала от атаки БПЛА

    БПЛА повредили жилое здание и автомобиль в Астраханской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Астраханской области в результате атаки беспилотников пострадали жилое здание и автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

    По его словам, в Астраханской области произошло повреждение жилого здания и автомобиля в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Бабушкин сообщил об атаке дронов в северной части области. Он отметил, что службы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали в штатном режиме.

    Министерство обороны России подтвердило нейтрализацию 20 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА на Ростовскую область погиб человек, женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область, а ребенок пострадал при ударе дрона ВСУ по дому в Горловке.

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    24 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром

    Британские военные источники Telegraph охарактеризовали планы Стармера по Украине как политический театр

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные подвергли критике планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках деятельности «коалиции желающих», пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

    Источники Telegraph назвали эти инициативы политическим театром, указывая на отсутствие конкретных военных планов и стратегических предположений. Они считают, что премьер-министр поспешил с заявлениями, не имея ясного понимания о том, как будет реализована подобная миссия, передает РИА «Новости».

    Один из источников отметил, что никто из крупных мировых игроков, включая Россию и США, не поддерживает идею создания коалиции под руководством Британии. «Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает», – заявил источник.

    С этим связывают и участившиеся разговоры «о самолетах и кораблях», которые не требуют присутствия на украинской земле, вместо обсуждения «высадки войск на землю». Этот подход, по мнению источников, гораздо проще в реализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. СМИ сообщили, что Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил. Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину.

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    23 марта 2025, 12:25 • Новости дня
    Фельдшер погибла при атаке дрона на скорую в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фельдшер из Запорожской области погибла при целенаправленной атаке дрона на автомобиль скорой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава России.

    В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль скорой помощи в Запорожской области погибла фельдшер. Эта трагедия произошла в Пологовском округе Запорожской области во время выезда бригады скорой помощи к пациенту, передает ТАСС. Погибшая фельдшер была 1971 года рождения.

    Пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что атака была целенаправленной. Это не первая атака на медицинские экипажи в регионе, и в министерстве уверены, что виновные будут привлечены к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали беспилотником скорую помощь в Горловке, а также сообщалось, что в Горловке Донецкой Народной Республики четверо сотрудников МЧС России получили ранения после атаки БПЛА, который сбросил взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну.

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    24 марта 2025, 00:50 • Новости дня
    Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями сбиты 28 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 22.20 до 23.10 мск над Ростовской областью сбиты 17 дронов, над Воронежской – шесть, над Белгородской – четыре, над Брянской – один.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, с 21.25 до 22.20 мск было сбито семь украинских беспилотников, с 21.00 до 21.15 мск уничтожили еще четыре.

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    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

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    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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