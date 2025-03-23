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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    13 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    23 марта 2025, 23:55 • Новости дня

    Президент Бразилии собрался посетить Россию в мае

    Президент Бразилии Лула да Силва собрался посетить Россию в мае для встречи с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

    Аморим также сообщил, что после завершения визита в Россию да Силва отправится в Китай. Цель его поездки – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Folha de S. Paulo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России. В конце января Путин и да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.

    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

    Коментарии (12)
    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Коментарии (17)
    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

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    21 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Песков: Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС / Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для предстоящих консультаций с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам назначенных на понедельник консультаций между Россией и США предстоит решить ряд важных вопросов, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые представят Россию, являются опытнейшими переговорщиками.

    Представитель Кремля подчеркнул, что выбор этих кандидатов был лично сделан Путиным. По его словам, Карасин и Беседа обладают богатым опытом в проведении аналогичных переговоров и способны наилучшим образом представлять интересы России.

    По словам пресс-секретаря, «это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах».

    Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для обсуждения условий прекращения огня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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    22 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Китайские ученые разработали устройство для перерезания любых подводных кабелей

    SCMP: Китай представил устройство для разрезания любых подводных кабелей

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские ученые представили устройство, способное перерезать даже самые защищенные подводные кабели на глубине до 4 тыс. метров, сообщила газета газета South China Morning Post.

    Издание пишет, что представленное Китаем устройство способно повредить самые защищенные подводные кабели, включая линии связи и электропередач, передает РИА «Новости».

    Разработанный Научно-исследовательским судостроительным центром Китая (CSSRC), инструмент предназначен для работы с армированными кабелями, покрытыми стальной, резиновой и полимерной оболочкой. Устройство может работать на глубинах до 4 тыс. метров. Хотя заявлено его применение для гражданских спасательных операций и добычи полезных ископаемых, его двойное назначение вызывает обеспокоенность у других государств.

    Как сообщается в South China Morning Post, команда инженера Ху Хаолуна преодолела сложности, связанные с разрезанием стальных кабелей на большой глубине, с использованием 150-миллиметрового шлифовального круга с алмазным покрытием. Это решение позволяет разрезать кабели на скорости вращения 1600 оборотов в минуту.

    Инструмент может быть установлен на подводных аппаратах и управляться роботизированными руками, что обеспечивает его эффективность даже в условиях нулевой видимости. Это открывает возможности для широкого применения технологии в различных сферах.

    Ранее Китай предоставил данные и документы для совместного расследования обрывов двух подводных кабелей в Балтийском море и пригласил участвовать в расследовании Германию, Швецию, Финляндию и Данию.

    В декабре корабли НАТО блокировали китайский сухогруз, подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике.

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    21 марта 2025, 01:45 • Новости дня
    «Друзья мира» провели успешное заседание по Украине

    Группа «Друзья мира» обсудила мирное разрешение конфликта на Украине в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа «Друзья мира», созданная Китаем, Бразилией и странами глобального Юга, провела успешное заседание в ООН по урегулированию конфликта на Украине, приветствуя переговоры при посредничестве США.

    Группа «Друзья мира», сформированная Китаем, Бразилией и государствами глобального Юга, провела успешное заседание по мирному урегулированию украинского кризиса.

    Как передает ТАСС, заседание прошло в четверг, и об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. Он отметил, что были обсуждены последние события в конфликте на Украине и подвижки в мирных переговорах.

    «Мы рады сообщить, что мы только что провели крайне успешное заседание группы «Друзья мира». Мы обсудили последнее развитие событий в конфликте на Украине, а также недавние подвижки в мирных переговорах и перспективах достижения долгосрочного мира», – заявил Фу Цун.

    Группа приветствовала проводимые при посредничестве США переговоры по урегулированию конфликта. Постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе отметил, что конфликт может приближаться к переломному моменту, когда фокус смещается с поля боя к столу переговоров. Он добавил, что это изменение может стать новым импульсом для завершения конфликта и призвал стороны вести конструктивные переговоры.

    В сентябре 2024 года министр иностранных дел Китая Ван И объявил о создании платформы «Друзья мира». Платформа, открытая для инклюзивного диалога, создана для содействия мирному разрешению украинского кризиса и объединяет усилия КНР, Бразилии и других стран глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса. Группа «Друзей мира», инициированная Китаем и Бразилией, выразила озабоченность текущей эскалацией конфликта на Украине и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования на основе международного права. Европейским странам следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, которая предполагает проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    23 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа

    Песков не исключил наличие дополнительных контактов Путина и Трампа

    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть дополнительные контакты, помимо официально объявленных.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ВГТРК заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых сообщалось официально, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать».

    Журналист ВГТРК Павел Зарубин заметил, что заявления Трампа создают впечатление о большем числе контактов между президентами, чем было заявлено. Песков отметил, что возможность общения президентов по видеомосту сохраняется и может быть активирована по инициативе любой из сторон.

    Он добавил, что видеомост защищен и позволяет обсуждать самые чувствительные темы. Это решение остается личным выбором каждого из лидеров, которые могут предпочесть телефонную связь для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

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    21 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин получил письмо от генерала Попова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину передали письмо от обвиняемого в мошенничестве генерала Ивана Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что других комментариев по ситуации не может дать.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что экс-командующий 58-й гвардейской армией Попов обратился с открытым письмом к президенту России. Автор письма заявил, что был «верным солдатом», и отметил, что армия была для него смыслом жизни.

    В начале марта Попова уволили из рядов ВС России.

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    22 марта 2025, 02:13 • Новости дня
    Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине

    Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

    В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    22 марта 2025, 14:09 • Новости дня
    СМИ: Китай обсуждает с ЕС возможность участия в миротворческом контингенте на Украине

    Welt am Sonntag: Китай обсуждает с ЕС возможность участия в миротворческом контингенте на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские дипломаты ведут переговоры с европейскими странами о возможном участии в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта, пишет Welt am Sonntag.

    По данным издания, Китай обсуждает с европейскими странами возможность вступления в состав потенциального миротворческого контингента на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что частью этой инициативы является оценка китайскими дипломатами в Брюсселе возможности и желательности такого шага с точки зрения европейцев.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и сохраняет беспристрастную позицию в отношении украинского кризиса.

    Он отметил, что отправка китайских миротворческих сил на Украину пока не рассматривается как реальная возможность.

    Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо выразил мнение, что Китай не сможет отправить миротворческие силы на Украину без согласия обеих сторон конфликта на проведение такой миссии.

    По его словам, для осуществления миротворческой операции требуется взаимное согласие участников конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса.

    Группа «Друзей мира», инициированная Китаем и Бразилией, выразила озабоченность текущей эскалацией конфликта на Украине и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования на основе международного права.

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    21 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 83% россиян

    ФОМ: Уровень доверия Путину сохранился на уровне 83%

    Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 83% россиян доверяют президенту Владимиру Путину и считают его работу хорошей.

    Как сообщает ТАСС, фонд «Общественное мнение» провел исследование, показавшее, что 83% опрошенных россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущей неделей. 83% граждан уверены, что Путин выполняет свои обязанности главы государства эффективно.

    Исследование также выявило, что 56% участников опроса положительно оценивают работу правительства. Это на один процентный пункт меньше, чем ранее. При этом 60% опрошенных считают, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом опросе.

    Поддержка политических партий также была выявлена в ходе исследования. Уровень поддержки «Единой России» составил 46% и не изменился. КПРФ поддержали 8% респондентов, что на один процентный пункт больше. ЛДПР увеличила свою поддержку на два процентных пункта – до 10%. Уровень поддержки «Справедливой России – За правду» и «Новых людей» остался на уровне 3%.

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    21 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Шойгу поговорил с Ким Чен Ыном о диалоге России и США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь СБ России Сергей Шойгу в ходе беседы с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном обсудил диалог Москвы и Вашингтона, об этом сообщил сам Шойгу.

    Переговоры с Ким Чен Ыном длились более двух часов, сказал Шойгу, передает ТАСС.

    В ходе них были изучены результаты выполнения ранее принятых решений в ходе визита Ким Чен Ына в Россию и визита президента Владимира Путина в КНДР.

    Также в разговоре обсуждалось «общение и начало диалога [России] с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине», и другие вопросы, касающиеся безопасности в разных регионах, в том числе на Корейском полуострове.

    Шойгу в пятницу прибыл в КНДР, он передал лидеру страны послание от российского президента.

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    21 марта 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону обострение ситуации в секторе Газа и выразили готовность содействовать ее деэскалации, а также рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества между странами.

    Содержание телефонного разговора между Путиным и эмиром Катара опубликовал Кремль в Telegram-канале. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность содействовать деэскалации напряженности, а также стремиться к долгосрочной нормализации в регионе.

    Кроме того, обсуждались актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества. Участники беседы подчеркнули значимость итогов недавно прошедшего в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии и условились о применении скоординированных усилий для наращивания инвестиционных связей и расширения кооперации в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, культуре и спорте.

    В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии обе стороны отметили важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар выразили намерение продолжать взаимодействие в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

    Путин также поздравил руководство и народ Катара с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.

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    21 марта 2025, 14:09 • Новости дня
    Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, он передал ему послание от российского президента Владимира Путина.

    «Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», – сказал Шойгу Ким Чен Ыну, передает ТАСС.

    Напомним, у Шойгу в КНДР запланированы встречи и с другими представителями северокорейского руководства.

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