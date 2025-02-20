Президент Бразилии отказался продавать оружие Германии для передачи ВСУ

Президент Бразилии Лула да Силва отказался продавать оружие Шольцу для передачи Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Лула да Силва заявил, что Шольц пытался приобрести у Бразилии оружие для передачи его Украине. Однако, по словам Лулы да Силвы, Бразилия не будет продавать оружие странам, которые участвуют в вооруженных конфликтах против России, передает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру, Лула да Силва выразил свою позицию, подчеркнув: «Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще». По его словам, Бразилия продолжит придерживаться нейтральной позиции в международных конфликтах.

Лула да Силва также добавил, что Бразилия готова рассмотреть участие в миротворческих миссиях на Украине после завершения боевых действий. «Бразилия готова на все ради мира. Это то, за что мы сражались ровно два года, и Бразилия не изменит свою позицию», – заключил он.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин и бразильский лидер Лула да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.

В сентябре на встрече в Нью-Йорке российский и бразильский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мауро Виейра обсудили международную ситуацию и подходы к урегулированию украинского кризиса.