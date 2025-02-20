Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.3 комментария
Президент Бразилии отказался продавать оружие Германии для передачи ВСУ
Президент Бразилии Лула да Силва отказался продавать оружие Шольцу для передачи Украине
Лидер Бразилии Лула да Силва сообщил, что отказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России.
Лула да Силва заявил, что Шольц пытался приобрести у Бразилии оружие для передачи его Украине. Однако, по словам Лулы да Силвы, Бразилия не будет продавать оружие странам, которые участвуют в вооруженных конфликтах против России, передает ТАСС.
Выступая на пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру, Лула да Силва выразил свою позицию, подчеркнув: «Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще». По его словам, Бразилия продолжит придерживаться нейтральной позиции в международных конфликтах.
Лула да Силва также добавил, что Бразилия готова рассмотреть участие в миротворческих миссиях на Украине после завершения боевых действий. «Бразилия готова на все ради мира. Это то, за что мы сражались ровно два года, и Бразилия не изменит свою позицию», – заключил он.
Напомним, в конце января президент России Владимир Путин и бразильский лидер Лула да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.
В сентябре на встрече в Нью-Йорке российский и бразильский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мауро Виейра обсудили международную ситуацию и подходы к урегулированию украинского кризиса.