Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.12 комментариев
Переговоры России и США. Что нового?
Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.12 комментариев
Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.7 комментариев
По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.13 комментариев