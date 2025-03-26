По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

Трамп убирает конкурентов российской нефти Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России. Подробности Перейти в раздел

Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности Перейти в раздел

Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ). Намерение заключить аналогичный договор с Украиной декларировалось и Евросоюзом. Однако на самом деле Европа способна найти эти ключевые для современной промышленности элементы гораздо ближе, и Украина для этого вовсе не нужна. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел