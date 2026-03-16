Каллас назвала ослабление санкций США против России опасным прецедентом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каллас выразила обеспокоенность по поводу смягчения американских санкций против российской нефти, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, такие действия создают «опасный прецедент» и могут подорвать эффективность общего санкционного режима.

Каллас также подчеркнула, что несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, внимание не должно отвлекаться от событий на Украине. Она отметила, что Евросоюз должен продолжать фокусироваться на поддержке Киева и не позволять другим конфликтам снижать уровень внимания к спецоперации на Украине.

Отвечая на вопросы о перспективах переговоров с Москвой, Кая Каллас отметила, что власти России стремятся к максималистским целям. Она добавила, что, по мнению Брюсселя, единственный путь – усиливать санкционное давление, а не идти на уступки.

