    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня

    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    1 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    1 мая 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп рассказал о работе «дискомбобулятора» при захвате Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности использования секретного устройства «дискомбобулятор», полностью парализовавшего военное оборудование Венесуэлы во время операции по похищению Мадуро.

    Американский президент рассказал о применении секретного оружия под названием «дискомбобулятор» во время операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

    По его словам, устройство полностью вывело из строя оборудование вооруженных сил Венесуэлы, когда США атаковали страну.

    «Оборудование было хорошее, но оно было «дискомбобулировано», – заявил американский лидер.

    Президент также добавил, что венесуэльские военные слышали странный жужжащий звук с высоты и не могли понять, что происходит.

    Ранее президент США  озвучил название нового секретного оружия «дискомбобулятор», которое он сам придумал и очень этим гордится.

    Американский лидер сообщил о применении в Венесуэле неизвестных противнику вооружений.

    Очевидцы описали действие этого устройства как мощную звуковую волну.

    30 апреля 2026, 22:56 • Новости дня
    Трамп обвинил Европу в создании «полного бардака» с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Президент США обвинил европейских союзников по НАТО в создании «полного бардака» на Украине, передает РИА «Новости».

    «И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», – заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

    Ранее 1 апреля президент США всерьез рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона в операции против Ирана. По его словам, реакция союзников стала «несмываемым пятном», и США, как он подчеркнул, не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, лишь имитируют поддержку.

    Ранее президент США  назвал бессмысленным взаимодействие с европейцами по украинскому урегулированию. Американский лидер указал на неэффективность действий руководства стран Европы в зоне конфликта.


    30 апреля 2026, 23:27 • Новости дня
    Трамп назвал «ужасной» работу канцлера ФРГ Мерца

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «работает ужасно».

    Президент США назвал работу Фридриха Мерца на посту канцлера Германии ужасной. По мнению главы администрации США, у немецкого лидера имеются серьезные проблемы с иммиграцией, энергетикой и различными другими сферами. Он подчеркнул, что Мерц не справляется с вызовами, стоящими перед страной, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что у Мерца существует крупная проблема с Украиной, поскольку Германия вовлечена в сложную ситуацию, связанную с этим направлением.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Также американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера по иранской ядерной программе.

    Фридрих Мерц перед этим заявил об унижении американских переговорщиков руководством Ирана.

    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    1 мая 2026, 04:55 • Новости дня
    Каладзе заявил об угрозах Запада Грузии за отказ от санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Глава партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о западных угрозах, связанных с решением Тбилиси не поддерживать санкции против России.

    Западные страны оказывают давление на Грузию из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, передает РИА «Новости».

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что угрозы со стороны Евросоюза звучат потому, что Грузия выбрала мирный путь и отказалась от экономических ограничений, которые могли бы негативно сказаться на стране.

    Каладзе подчеркнул, что грузинские власти не хотят вводить санкции, так как заранее известно, что подобные меры окажутся разрушительными для национальной экономики. По его словам, это приведет к тяжелым последствиям для семей и трудящихся граждан.

    Он также отметил, что категорически против эскалации ситуации и недопустимости открытия второго фронта.

    «Почему должен разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесет полную катастрофу для нашей страны?» – заявил Каладзе.

    Ранее в 2022 году посол одной из западных стран предлагал грузинским властям начать войну с Россией.

    Позже мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил Западу обнародованием доказательств принуждения к открытию «второго фронта».

    Евросоюз шантажирует республику отменой безвизового режима из-за отказа от антироссийских ограничений.

    1 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    В Европарламенте назвали возможный срок принятия 21-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует ввести 21-й пакет антироссийских санкций, затрагивающий энергетику, финансы и товары двойного назначения, до завершения председательства Кипра, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.

    Евродепутат Томаш Здеховски сообщил, что новый 21-й пакет антироссийских санкций может охватить энергетический сектор, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе ограничений. В числе приоритетов отмечено усиление контроля за выполнением санкционных требований по всему Евросоюзу, пишут «Известия».

    В Брюсселе рассчитывают одобрить пакет до первого июля, когда завершится председательство Кипра в Совете ЕС. Это должно помочь избежать процедурных задержек, вызванных сменой руководства. Однако сроки напрямую зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами ЕС.

    Здеховски отметил, что санкционные меры требуют единодушного одобрения, а переговоры по их введению могут быть непростыми. «Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», – заявил он.

    Обсуждение нового пакета уже стартовало, однако проект пока не внесен в Совет ЕС. Евродепутат уточнил, что ограничения, в том числе, будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.

    В России ранее отмечали, что страна справится с очередной волной санкционного давления со стороны Запада.

    Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских мер, сфокусированный на ограничениях в сфере энергоносителей.

    Лидеры ЕС на заседании в Брюсселе активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и обсуждают снятие прежних «красных линий».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций «западным театром абсурда» и пообещала жесткий ответ на 20-й пакет ограничений.

    1 мая 2026, 02:19 • Новости дня
    Трамп решил снять пошлины на шотландский виски в честь Карла III

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал отменить американские пошлины на шотландский виски после визита короля Великобритании Карла III в Вашингтон.

    Президент США заявил о намерении отменить импортные пошлины и ограничения на шотландский виски в связи с визитом в Вашингтон короля Карла III и королевы Камиллы, передает РИА «Новости».

    Президент отметил: «В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. Это даст способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона».

    Американский лидер добавил, что подобного решения «люди давно ждали» и подчеркнул большое значение торговли виски между США и Великобританией. Он напомнил о длительной истории масштабной торговли в этой области между двумя странами.

    Ранее в Ассоциации шотландского виски сообщили, что после введения американских пошлин экспорт шотландского виски в США снизился на 15%.

    Ранее король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом.

    На приеме в Белом доме британский монарх вручил президенту латунный корабельный колокол.

    1 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Цена газа в Европе взлетела на треть в апреле

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за 1 тыс. кубометров по итогам второго весеннего месяца.

    Увеличение стоимости энергоносителей зафиксировано на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

    В конце апреля торги закрылись на отметке 562 доллара за одну тыс. кубометров. При этом средний показатель за месяц оказался на 33% выше котировок аналогичного периода прошлого года.

    Главными причинами удорожания стали ближневосточный кризис и угроза перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей. В результате европейские и азиатские страны вынуждены жестко конкурировать за свободные объемы сырья.

    Сейчас европейские подземные хранилища заполнены лишь на 32%, в них находится около 36 млрд кубометров. К началу осенне-зимнего периода странам Евросоюза необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров для выполнения норматива в 90%.

    Представители компании «Газпром» ранее спрогнозировали возможные проблемы с подготовкой к зиме. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – заявили в корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В конце апреля газовые котировки на европейском рынке закрепились вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    Пашинян поздравил соотечественников с 1 мая песней Сукачева
    Освобожденный археолог Бутягин процитировал «Кавказского пленника»
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия открыла новую веху суверенной космической программы

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Как Европа увязла в спирали милитаризма

    Сегодня Европа – главный антагонист России. Германия, Франция, Прибалтика и Скандинавия соревнуются в готовности к прямому боевому столкновению с Москвой, наращивая военные бюджеты и запуская беспрецедентные армейские проекты. А ведь еще в начале 2000-х ЕС считался едва ли не символом миролюбия. Как экономический блок постепенно превращается в военный? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

