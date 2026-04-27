Карл III прибыл с визитом в США

Король Великобритании Карл III прибыл в США с визитом, где его ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом и выступление перед Конгрессом.
Король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом. Самолет с монархом приземлился на объединенной базе Эндрюс морской авиации США, где его и королеву Камиллу встретили глава службы протокола Белого дома Моника Кроули и британский посол Кристиан Тернер.передает РИА «Новости».
Согласно расписанию визита, после торжественной встречи на авиабазе с участием американских военных и оркестра королевская чета отправится в Белый дом. Там Карла III и Камиллу примут президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Для монаршей семьи будет организовано неформальное чаепитие.
Вечером состоится прием в саду резиденции британского посла в Вашингтоне, где соберутся британские и американские гости. На следующий день Карл III выступит перед Конгрессом США, что станет первой за более чем 30 лет речью члена британской королевской семьи в конгрессе. В 1991 году подобное выступление давала королева Елизавета II.
Газета Politico писала, что поездка короля Великобритании приобрела масштаб миссии по спасению трансатлантического альянса.
Букингемский дворец заранее подтвердил планы короля выступить на совместном заседании американского Конгресса.
У Белого дома перепутали флаги перед визитом Карла III.