В Финляндии разгорелся спор о компенсациях работникам из-за атак украинских БПЛА

Tекст: Елизавета Шишкова

Проблема компенсаций стала причиной серьезных разногласий в стране, передает РИА «Новости». На встрече представителей правительства и бизнеса обсуждалось компромиссное решение по оплате труда пострадавших граждан.

«Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным», – говорится в материале издания Yle.

Центральные объединения SAK, Akava и STTK выразили удовлетворение новыми правилами, однако достигнутые договоренности почти сразу нарушили. Многие компании отказались признавать принятые условия.

Президент профсоюза работников сферы образования Катарина Мурто пояснила, что утвержденные меры носят рекомендательный характер. По ее словам, каждая компания самостоятельно определяет необходимость выплат, а в спорных ситуациях к диалогу должны подключаться представители профсоюзов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные случайно направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории.

Власти Финляндии категорически потребовали от Киева немедленно прекратить подобные инциденты.

Полиция страны официально подтвердила украинское происхождение всех обнаруженных ранее дронов.