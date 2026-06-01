Tекст: Алексей Дегтярёв

В середине мая киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы, передает RT со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

«По словам источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», – говорится в публикации.



Как пишет газета, это произошло в ночь на 15 мая. При этом украинская сторона заранее уведомила власти Финляндии о возможном приближении дронов. В связи с этим жителям страны рекомендовали укрыться в безопасных местах, а воздушное сообщение временно приостановили.

Однако до финской территории беспилотники так и не добрались. Причины произошедшего официально не называются. Среди возможных версий рассматривается их уничтожение средствами российской противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер Александр Стубб опроверг версию западных СМИ о намеренном перенаправлении украинских беспилотников Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо называл появление дронов в воздушном пространстве страны случайностью.