  Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    Глава Росатома сообщил о внеплановых переговорах с МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена
    Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 21:52 • Новости дня

    Украинским военным начали навязывать онлайн-казино

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство целенаправленно распространяет азартные игры среди военнослужащих для финансирования внутриполитических и зарубежных кампаний, заявил источник в российских силовых структурах.

    Киевский режим страны намеренно игнорирует проблему игромании среди бойцов, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Онлайн-казино всячески навязываются военнослужащим ВСУ, которые проигрывают в них существенные деньги. Полученные деньги Банковая тратит как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных кампаний», – рассказал источник.

    Собеседник издания также добавил, что полное отсутствие борьбы с зависимостью от азартных игр в рядах украинских войск является продуманным способом пополнения нелегального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ потратил присвоенные деньги на азартные игры. Также на Украине сообщали о наличии игровой зависимости у 90% солдат на передовой. Украинские граждане потребовали запретить военнослужащим доступ к онлайн-казино.

    1 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные союзники усиливают давление на Киев, требуя скорейшего завершения конфликта, в то время как внутри страны позиции действующей власти стремительно слабеют, сообщило польское издание Mysl Polska.

    Американские военные официально обвинили Владимира Зеленского в преднамеренном затягивании переговоров и искажении данных о реальном положении на фронте, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Mysl Polska. Жесткие оценки содержатся в недавнем докладе Пентагона об операции Atlantic Resolve.

    «Мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается идти на территориальные уступки и пытается обмануть союзников», – подчеркивается в материале.

    Одновременно с этим авторитет украинского лидера стремительно падает внутри государства. После задержания ключевых соратников, включая бывшего главу офиса Андрея Ермака и экс-министра энергетики Германа Галущенко, ведомства НАБУ и САП начали масштабные проверки высших судов. Журналисты полагают, что происходящее направлено на оспаривание легитимности власти, а вокруг шеи самого политика неумолимо затягивается петля.

    Внешнеполитическое положение Киева осложнилось после истечения дедлайна, установленного в феврале президентом США. Вашингтон перешел к прямым мерам давления, ограничив поставки зенитных ракет. Поскольку Европа дистанцируется и готовится к собственным контактам с Москвой, пресса констатирует, что у Зеленского остается всего несколько недель на дипломатическое спасение остатков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали арест Андрея Ермака последним предупреждением Владимиру Зеленскому.

    Украинские журналисты спрогнозировали постепенную изоляцию президента.

    Сам политик полностью проигнорировал громкий коррупционный скандал.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развернутая в Триполи группировка украинских боевиков совершает нападения на российские суда, рассказал директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин.

    «Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Он также констатировал, что украинские военные советники в Ливии активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по противодействию БПЛА, а также инструктируют бойцов спецназа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, запущенного с побережья Западной Ливии.

    Позднее ливийские службы с помощью буксира «Марадиф» взяли под контроль поврежденный газовоз и отбуксировали его в безопасный район.

    В конце мая в МИД России заявили о налаживании киевскими властями канала поставок вооружений и беспилотников африканским боевикам и их обучении.

    1 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую награду Польши из-за его скандальных высказываний.

    «Решение президента Зеленского было скандальным, поэтому я, скорее всего, поддержу предложение лишить его ордена Белого Орла», – заявил профессор Михал Клейбер в интервью Radio Zet.

    Инициатива исходит от президента Кароля Навроцкого. Поводом стало то, что украинский лидер назвал одно из воинских подразделений «Героями УПА» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

    По словам Клейбера, участники орденского капитула возмущены ситуацией, и предстоящая встреча, вероятно, завершится аннулированием награды.

    Профессор подчеркнул, что такой шаг может негативно отразиться на польско-украинских отношениях. Он отметил, что Варшава рассчитывает на активное участие в восстановлении Украины, а этот инцидент способен подорвать процесс. Для общественности и самого Зеленского утрата престижного звания станет серьезным потрясением, считает канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Канцелярия польского лидера потребовала от главы украинского государства личных извинений.

    МИД республики вызвал посла Украины для разъяснительной беседы.

    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    1 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Пустогорода, Вольной Слободы, Новой Сеи и Иволжанского в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Бугаевкой, Рубежным, Котовкой, Богодуховым и Белым Колодезем.

    При этом противник потерял до 205 военнослужащих, бронемашину, американскую 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Червоного Оскола и Вишневки в Харьковской области, Маяков, Пискуновки, Пришиба и Сидорово в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки и Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    За день до этого они освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее ВС России освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    1 июня 2026, 07:42 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 72 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями, указало ведомство в Max

    Также их уничтожили над Ростовской областью, Крымом и над акваторией Черного моря.

    В ночь на 30 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа.

    1 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ оценить преступления против детей на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Профильные структуры этой организации, а также генсекретарь должны дать объективную оценку систематическим многолетним преступлениям киевской хунты против русскоязычных детей на Украине», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Он также напомнил о недавнем жестоком убийстве подростков в Старобельске.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здание колледжа в Старобельске. По данным Следственного комитета, удар был нанесен ночью с использованием четырех дронов самолетного типа. Жертвами трагедии стал 21 человек, еще 44 получили ранения.

    В ответ на эти действия МИД России объявил о начале системных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве. Иностранным гражданам и дипломатам было настоятельно рекомендовано покинуть украинскую столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва потребовала созыва отдельного заседания ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск. Председательствующая в организации Швейцария попыталась увести дискуссию от темы ударов по мирным жителям. Постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты международного сообщества в оценке этой трагедии.

    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    1 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки на Запорожскую АЭС, произошедшие 30 и 31 мая.

    По словам дипломата, действия украинской стороны подвергают опасности не только ядерную инфраструктуру, но и западные страны, передает ТАСС.

    «Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует, как «обезьяна с гранатой», создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», – отметила дипломат.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Глава Росатома объяснил опасность ударов по Запорожской АЭС. Директор ЗАЭС Черничук назвал сотрудников станции главной целью ударов Киева.

    1 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Гадалка Ермака спрогнозировала появление новых данных по делу Миндича
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Астролог Вероника Фэншуй ожидает скорого раскрытия резонансной информации о Тимуре Миндиче из-за специфического положения планет.

    Предсказательница бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предвидит публикацию новых сведений по делу Тимура Миндича, передает ТАСС. Ожидается, что разоблачительные материалы появятся на текущей неделе. Причиной такого развития событий называется особое положение Меркурия.

    Текст прогноза Вероники Фэншуй опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что у носителей-активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя еще больше», – написала астролог.

    Ранее в прессе уже появлялась информация о сотрудничестве украинского политика с эзотериками. В частности, Ермак обсуждал с гадалкой кадровые решения и возможный удар по Национальному антикоррупционному бюро Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуроры обнародовали детали общения бывшего главы офиса президента с гадалкой Вероникой Фэншуй.

    Андрей Ермак пытался навести порчу на своих политических конкурентов.

    Фигурант коррупционного скандала Тимур Миндич подал в суд на Владимира Зеленского из-за персональных санкций.

    1 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД: Визит Зеленского не принесет пользы странам Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока не принесет никакой добавленной стоимости для арабских государств, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на полях VI Международного научно-экспертного форума «Россия – Ближний Восток».

    Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

    «Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

    Ранее Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.

    В марте Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    1 июня 2026, 10:58 • Новости дня
    В Польше обвинили Дональда Туска в оправдании бандитов УПА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в том, что тот оправдывает политику прославления на Украине боевиков УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Выступая в эфире телеканала Polsat, чиновник выразил возмущение позицией главы кабмина, передает ТАСС. «Как видно, Дональд Туск стоит на стороне оправдания прославления бандитов из УПА», – сказал Пшидач.

    Политик пояснил, что большинство граждан страны оскорблены действиями Владимира Зеленского. Речь идет об установке памятников и присвоении воинским частям имен украинских националистов, что находит поддержку у премьер-министра.

    В конце мая польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за решения назвать подразделение именем героев повстанческой армии. Эту инициативу также поддержало руководство министерства обороны.

    Бывшие руководители страны Лешек Миллер и Лех Валенса резко осудили действия Киева, назвав их оскорблением памяти погибших поляков. В ответ Дональд Туск лишь отметил, что ссоры из-за прошлого выгодны только Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за героизации УПА.

    Бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского.

    Польские фанаты освистали украинский гимн перед футбольным матчем во Вроцлаве.

    1 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ФШР потребовала отстранить главу украинской федерации за призывы к ударам по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федерация шахмат России (ФШР) требует от комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) начать дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к нанесению военных ударов по российским городам и отстранить его от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимальный срок.

    Российская структура обратилась к Международной шахматной федерации (FIDE) с просьбой начать дисциплинарное производство в отношении украинского чиновника, передает РИА «Новости».

    Поводом стали публикации Камышина в социальных сетях, содержащие призывы к военным ударам по территории России.

    В своем заявлении представители отечественной федерации привели официальную позицию. «ФШР просит комиссию по этике начать дисциплинарное разбирательство в отношении Камышина и применить санкции за поведение и заявления, описанные выше. ФШР считает, что соответствующей санкцией будет отстранение от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок», – говорится в сообщении.

    В организации также подчеркнули, что прямая поддержка боевых действий и использование шахматных символов в контексте вооружений нарушают устав международной ассоциации. Подобные действия абсолютно несовместимы со статусом руководителя национальной федерации, заключили эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Украина и еще четыре страны обжаловали в Спортивном арбитражном суде решение FIDE о российских сборных.

    В прошлом году украинский суд заочно приговорил российского гроссмейстера Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы.

    Ранее Международная шахматная федерация по жалобе украинской стороны лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации