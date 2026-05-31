В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Подробности инцидента пока не раскрываются официальными источниками.

В Николаевской области в связи с этим объявлена воздушная тревога. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Николаеве произошли взрывы.

Днем ранее в этом городе на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы.

В конце апреля украинские СМИ зафиксировали аналогичные инциденты в Сумах.