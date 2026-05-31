Правительство сообщило о первом эксплуатанте самолета Ил-114-300
Архангельская область выступит стартовым эксплуатантом новых отечественных самолетов Ил-114-300, сообщили в официальном канале правительства РФ в Мах по итогам визита главы Минтранса России Андрея Никитина в Поморье.
«Регион выступит стартовым эксплуатантом новых отечественных самолетов Ил-114-300, которые идеально подходят для условий Крайнего Севера», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая новый самолет Ил-114-300 успешно прошел испытания в условиях Арктики.
Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал начало передачи готовых серийных бортов авиакомпаниям после получения разрешительных документов.
Зимой этот отечественный турбовинтовой лайнер завершил программу тестирования на территории Якутии.