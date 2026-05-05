Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»

Премьер Финляндии Орпо объяснил появление БПЛА Украины случайностью

Tекст: Вера Басилая

Как пишет газета Ilta-Sanomat, Орпо оказался в неловкой ситуации после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Финляндия продолжает сотрудничество с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, однако его объяснения прозвучали странно.

«Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии»., – заявил премьер Финляндии.

Он добавил, что в стране пока нет системы, способной нейтрализовать все аппараты, нарушающие границы воздушного пространства.

Также премьер назвал происходящее «печальным фактом», отметив сложность ситуации с беспилотниками и необходимостью совершенствовать системы защиты.

Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников и их обломков на свою территорию.

Финляндия решила не сбивать дроны, пересекшие границу, из-за их близости к российской границе.

Напомним, минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.