Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком «за козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.
Премьер Финляндии Орпо объяснил появление БПЛА Украины случайностью
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить сотрудничество с Владимиром Зеленским после разговора с главой киевского режима об украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, сообщила газета Ilta-Sanomat.
Как пишет газета Ilta-Sanomat, Орпо оказался в неловкой ситуации после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Финляндия продолжает сотрудничество с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, однако его объяснения прозвучали странно.
«Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии»., – заявил премьер Финляндии.
Он добавил, что в стране пока нет системы, способной нейтрализовать все аппараты, нарушающие границы воздушного пространства.
Также премьер назвал происходящее «печальным фактом», отметив сложность ситуации с беспилотниками и необходимостью совершенствовать системы защиты.
Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников и их обломков на свою территорию.
Финляндия решила не сбивать дроны, пересекшие границу, из-за их близости к российской границе.
Напомним, минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.