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Ученые приблизились к технологии выращивания новых зубов у человека
Японская биотехнологическая компания Toregem Biopharma привлекла около 5,3 млн долларов в рамках нового раунда финансирования для ускорения разработки революционной технологии выращивания новых зубов у человека. Полученные средства планируется направить на дальнейшие клинические исследования, включая проведение второй фазы испытаний в Японии.
Компания работает над методом, который может кардинально изменить современную стоматологию. Вместо протезов и имплантов пациентам могут предложить выращивание собственных новых живых зубов, пишет издание о технологиях и научных разработках Futurism.
Еще в 2023 году специалисты Toregem объявили, что нашли способ подавлять действие гена, отвечающего за блокировку роста зубов. Президент компании Хонока Кисо тогда заявила, что конечной целью проекта является создание научно обоснованного метода восстановления зубов за счет собственных тканей пациента. По словам сооснователя компании и ведущего исследователя Кацу Такахаси, идея выращивания новых зубов давно считается мечтой стоматологов по всему миру.
Основа разработки заключается в подавлении белка USAG-1, который препятствует развитию зубных зачатков. В исследовании 2021 года ученые продемонстрировали, что специальное нейтрализующее антитело способно блокировать этот белок. В результате у лабораторных мышей удалось восстановить зубы, отсутствовавшие из-за нарушений в работе гена Runx2, играющего ключевую роль в формировании костей и зубов.
В 2024 году исследователи предположили, что аналогичный механизм может работать и у людей. В прошлом году была проведена первая фаза клинических испытаний с участием взрослых мужчин, направленная на оценку безопасности метода. Окончательные результаты исследования пока не опубликованы.
Несмотря на амбициозные планы вывести технологию на рынок к 2030 году, некоторые специалисты сохраняют осторожность в оценках. Так, декан стоматологического факультета University of British Columbia Faculty of Dentistry Мэри Макдугалл ранее отмечала, что метод может оказаться эффективным главным образом для детей, поскольку у них сохраняется больше эпителиальных клеток, необходимых для формирования зубов.
Кроме того, эксперты не исключают, что воздействие препарата будет сложно ограничить одним конкретным зубом, что теоретически может привести к нежелательному росту нескольких зубов одновременно.
Тем не менее ученые считают, что потенциальные преимущества технологии настолько велики, что она заслуживает всестороннего изучения. Если разработка окажется успешной, она может стать одним из крупнейших прорывов в стоматологии за последние десятилетия.
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