Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
В России создали пломбу для восстановления эмали и костной ткани
Ученые института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» разработали материал, максимально приближенный по составу к костной ткани человека и животных, который способен стимулировать рост новых костных структур, сообщили в Минобрнауки
Как рассказали в Минобрнауки РФ, технология может найти применение в производстве биоактивных пломбировочных материалов, а также в других направлениях стоматологии и хирургии, передает Газета.Ru.
Разработчики отмечают, что созданный ими метод позволяет получать наноразмерный биомиметический гидроксиапатит. Этот материал восстанавливает минеральный состав поврежденных тканей и зубной эмали, а также способствует их регенерации. Одна из особенностей инновации – возможность регулировать остеоиндуктивность, то есть способность материала стимулировать формирование новой зубной и костной ткани.
Кроме того, ученые научились варьировать степень растворимости гидроксиапатита в организме при взаимодействии с межтканевыми жидкостями. Это позволяет подбирать индивидуальные свойства материала для разных пациентов и клинических задач.
В настоящее время технология проходит стадию трансфера. Промышленный партнер вуза, Опытно-экспериментальный завод «Владмива», уже выпустил пробную партию наноразмерного биомиметического гидроксиапатита.
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