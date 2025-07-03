В России создали пломбу для восстановления эмали и костной ткани

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказали в Минобрнауки РФ, технология может найти применение в производстве биоактивных пломбировочных материалов, а также в других направлениях стоматологии и хирургии, передает Газета.Ru.

Разработчики отмечают, что созданный ими метод позволяет получать наноразмерный биомиметический гидроксиапатит. Этот материал восстанавливает минеральный состав поврежденных тканей и зубной эмали, а также способствует их регенерации. Одна из особенностей инновации – возможность регулировать остеоиндуктивность, то есть способность материала стимулировать формирование новой зубной и костной ткани.

Кроме того, ученые научились варьировать степень растворимости гидроксиапатита в организме при взаимодействии с межтканевыми жидкостями. Это позволяет подбирать индивидуальные свойства материала для разных пациентов и клинических задач.

В настоящее время технология проходит стадию трансфера. Промышленный партнер вуза, Опытно-экспериментальный завод «Владмива», уже выпустил пробную партию наноразмерного биомиметического гидроксиапатита.

В мае российские ученые создали первый в мире микростент из материала с памятью формы, который внедряется в ткани глаза для операций при глаукоме.