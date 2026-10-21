Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем

Мишустин: Россия будет надежно поставлять энергоресурсы в Китай

Tекст: Вера Басилая

«Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем.

Во вторник Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

Премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

Мишустин отметил сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.