Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем
Мишустин: Россия будет надежно поставлять энергоресурсы в Китай
Россия намерена продолжать надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай и готова к усилению сотрудничества в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике», – цитирует Мишустина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем.
Во вторник Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС.
Премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.
Мишустин отметил сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.