Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении знакомого
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении человека на Лиговском канале
В Петербурге задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении своего знакомого, чьи останки были найдены на прошлой неделе на Лиговском канале, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве на юго-западе Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По версии следствия, в апреле во время распития спиртных напитков на берегу Лиговского канала фигурант ударил своего знакомого по голове. Поняв, что потерпевший скончался, злоумышленник расчленил тело и упаковал его в пакеты, которые нашли 15 октября.
Кроме того, обвиняемый похитил у убитого мобильный телефон и банковские карты. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Летом полиция задержала предполагаемого преступника по делу об изнасиловании и убийстве петербурженки. В июле правоохранительные органы арестовали двоих мужчин за жестокое убийство жителя Омска под Петербургом.