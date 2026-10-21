В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении знакомого

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении человека на Лиговском канале

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве на юго-западе Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, в апреле во время распития спиртных напитков на берегу Лиговского канала фигурант ударил своего знакомого по голове. Поняв, что потерпевший скончался, злоумышленник расчленил тело и упаковал его в пакеты, которые нашли 15 октября.

Кроме того, обвиняемый похитил у убитого мобильный телефон и банковские карты. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Летом полиция задержала предполагаемого преступника по делу об изнасиловании и убийстве петербурженки. В июле правоохранительные органы арестовали двоих мужчин за жестокое убийство жителя Омска под Петербургом.