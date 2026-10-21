Житель Смоленской области получил девять лет колонии за убийство из ревности

Жителя Смоленской области осудили на девять лет за убийство из ревности

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в прокуратуре, утром 10 апреля подсудимый приехал на Изумрудную улицу в деревне Киселевка, дождался выхода 36-летнего потерпевшего из подъезда и выстрелил в него три раза из самозарядного карабина, передает РИА «Новости».

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Стрелявший скрылся, однако вскоре подозреваемого задержали в доме его знакомого в Смоленске.

Смоленский районный суд признал фигуранта виновным в убийстве. Помимо тюремного срока, инстанция взыскала с осужденного в пользу потерпевшей стороны 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В ходе заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Сочи мужчину арестовали за убийство супруги и соседа из ревности.

Весной в Волгограде задержали местного жителя за расправу над новым сожителем бывшей жены.

В прошлом году правоохранительные органы поймали жителя Башкирии после двойного убийства из ревности.