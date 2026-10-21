Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Житель Смоленской области получил девять лет колонии за убийство из ревности
Жителя Смоленской области осудили на девять лет за убийство из ревности
Суд приговорил 33-летнего жителя Смоленской области к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство нового возлюбленного своей бывшей сожительницы, сообщает прокуратура региона.
Как уточнили в прокуратуре, утром 10 апреля подсудимый приехал на Изумрудную улицу в деревне Киселевка, дождался выхода 36-летнего потерпевшего из подъезда и выстрелил в него три раза из самозарядного карабина, передает РИА «Новости».
От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Стрелявший скрылся, однако вскоре подозреваемого задержали в доме его знакомого в Смоленске.
Смоленский районный суд признал фигуранта виновным в убийстве. Помимо тюремного срока, инстанция взыскала с осужденного в пользу потерпевшей стороны 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В ходе заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Сочи мужчину арестовали за убийство супруги и соседа из ревности.
Весной в Волгограде задержали местного жителя за расправу над новым сожителем бывшей жены.
В прошлом году правоохранительные органы поймали жителя Башкирии после двойного убийства из ревности.