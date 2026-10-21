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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 10:59 • Новости дня

    Житель Смоленской области получил девять лет колонии за убийство из ревности

    Жителя Смоленской области осудили на девять лет за убийство из ревности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд приговорил 33-летнего жителя Смоленской области к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство нового возлюбленного своей бывшей сожительницы, сообщает прокуратура региона.

    Как уточнили в прокуратуре, утром 10 апреля подсудимый приехал на Изумрудную улицу в деревне Киселевка, дождался выхода 36-летнего потерпевшего из подъезда и выстрелил в него три раза из самозарядного карабина, передает РИА «Новости».

    От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Стрелявший скрылся, однако вскоре подозреваемого задержали в доме его знакомого в Смоленске.

    Смоленский районный суд признал фигуранта виновным в убийстве. Помимо тюремного срока, инстанция взыскала с осужденного в пользу потерпевшей стороны 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В ходе заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Сочи мужчину арестовали за убийство супруги и соседа из ревности.

    Весной в Волгограде задержали местного жителя за расправу над новым сожителем бывшей жены.

    В прошлом году правоохранительные органы поймали жителя Башкирии после двойного убийства из ревности.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло

    Стубб: На переговорах в Осло обсуждалось энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темой переговоров Украины с представителями США, Норвегии и Финляндии стали противовоздушная оборона, режим частичного прекращения огня в сфере энергетической и продовольственной безопасности, заявил финский президент Александр Стубб.

    «Мы достигли некоторых мирных договоренностей, которые завтра будут представлены в Петербурге», – цитирует заявление Стубба Guardian. Политик добавил, что обсуждения были сосредоточены на «ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические установки и введение режима частичного прекращения огня, например, в сфере энергетической и продовольственной безопасности».

    Финский лидер выразил надежду, что процесс налаживается, и подчеркнул важность того, «какие сообщения (спецпредставитель президента США Стив) Уиткофф сможет получить в Петербурге завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник переговоры США и Украины прошли в Норвегии. Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах.

    Президент Финляндии Александр Стубб участвовал в этих переговорах.

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    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    20 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕАЭС спрогнозировали рост цен на газ для Армении

    В ЕАЭС оценили газовые расходы Армении вне союза в 657,5 млн долларов в год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год.

    Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год, передает РИА «Новости».

    В докладе, подготовленном членами Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, отмечается, что импорт газа Арменией в стоимостном выражении возрастет на 268,5 млн долларов, с 389 до 657,5 млн долларов.

    Сценарная оценка импорта исходит из цены на уровне 300 долларов за тысячу кубометров при сохранении физического объема поставок. В документе уточняется, что по сравнению с действующей базовой ценой в 177,5 доллара за тысячу кубометров рост цены составит порядка 69%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в Евросоюз.

    Ранее МИД России оценил долю республики в общем бюджете ЕАЭС.

    Также в Минэкономразвития предрекли Еревану потерю дешевого газа вне союза.

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    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    20 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны пустились во все тяжкие и идут на беспрецедентные авантюры, так как уже никогда не будут главными игроками на международной арене.

    Как заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, Запад уже никогда не будет главным игроком на мировой арене и не сможет диктовать свои условия, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку». Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров конфликта на Украине.

    В прошлом месяце министр уличил Запад в создании проблем для голосования россиян.

    Глава ведомства заявил об отказе западных стран от дружественной повестки.

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    20 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины на Северном мосту через Днепр произошли взрывы, пишут местные СМИ.

    Информацию об этом распространило украинское издание «УНИАН», передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в столице Украины и окрестностях.

    В большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве прогремели новые взрывы.

    В воскресенье в столице Украины также произошли взрывы.

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    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    20 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло

    МИД: Токио нужно отказаться от враждебной политики для нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло Японии необходимо отказаться от направленной против России деятельности, заявили в МИД.

    Отказ Токио от враждебной политики в отношении России должен быть подкреплен реальными делами, сообщает МИД. Кроме того, японская сторона должна учитывать российские озабоченности в сфере национальной безопасности.

    Отмечается, что директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева по просьбе японской стороны приняла генерального директора департамента Европы МИД Японии Кимитаке Накамуру.

    В ходе встречи российская сторона дала развернутые оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио.

    На прошлой неделе МИД обвинил Токио в попытках использовать журналистов для подрыва безопасности России.

    В начале месяца посольство России пообещало системные контрмеры на японские санкции.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    В Польше группа захвата задержала подростка-каратиста из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Польше группа захвата задержала в гостинице несовершеннолетнего российского каратиста и его отца за нарушение правил пересечения границы.

    Россияне прибыли в город Бельско-Бяла на молодежный чемпионат мира по карате. Они въехали в страну наземным транспортом по туристической визе Венгрии, пишет RT.

    Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам Губашиева, организаторы обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

    «Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», – пояснил отец мальчика.

    Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса польские пограничники позволили им остаться на турнире в качестве зрителей, запретив принимать участие в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на чемпионате мира по карате. Летом российские слаломисты из-за проблем с визами пропустили первенство мира в Польше. В апреле МИД России напомнил о рисках для граждан при поездках за рубеж.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    20 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины

    Путин: Деньги Российского спортивного фонда не должны идти на аппарат с машинами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что деятельность Российского спортивного фонда не должна быть излишне забюрокраченной, а его средства следует направлять на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат.

    Так глава государства прокомментировал доклад министра спорта Михаила Дегтярева о работе фонда с поступлениями от букмекеров и выделением средств спортивным федерациям, передает ТАСС.

    «Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и т. д., они должны идти на поддержку спорта», – сказал Путин.

    Он призвал министра обратить внимание на этот вопрос и отметил, что еще обсудит его с Дегтяревым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым.

    В тот же день министр спорта рассказал президенту о планах создать Федерацию ски-альпинизма.

    В прошлом году глава Минспорта рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта.

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    Франция перекупает дизель с угрозой войны

    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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