Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Донецк частично остался без света
Все девять районов Донецка оказались частично обесточены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации «Донецкэнерго», филиал АО «Юго-Западная ЭСК», частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Петровский, Кировский, Ленинский, Буденновский и Пролетарский районы», – сообщил Кулемзин в своем канале Max.
Он отметил, что восстановительные работы уже ведутся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник все районы Донецка уже частично оставались без света.
В тот же день ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР сразу после ремонта.
В воскресенье часть республики также осталась без света после ударов украинских сил.