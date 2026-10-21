Участники банды подмосковных аптечных вымогателей получили до 17 лет колонии

МВД: Вымогавшая деньги у владельцев подмосковных аптек банда получила до 17 лет

Мужчины признаны виновными в бандитизме, вымогательстве, грабеже, незаконном обороте сильнодействующих веществ и оружия, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

«Злоумышленники подбирали потенциальных жертв, преимущественно владельцев аптек, а затем, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали применением оружия и расправой над потерпевшими и их семьями», – добавила она.

Осужденные принуждали потерпевших, в том числе занимавшихся незаконным оборотом запрещенных веществ, перечислять деньги на подконтрольные счета. В ходе обысков полицейские изъяли у преступников оружие, боеприпасы, поддельные удостоверения, а также более 200 кг сильнодействующих веществ, стоимость которых на черном рынке оценивается в 2 млрд рублей.

Фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатят штрафы в размере от 300 до 800 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Подмосковье задержали банду, вымогавшую 10 млн рублей у курьеров. В марте прокурор запросил пожизненный срок лидеру организованной преступной группы Косте Большому. В феврале жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков.