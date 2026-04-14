В Подмосковье задержали вымогавшую 10 млн рублей у курьеров банду
Полицейские задержали четверых участников организованной этнической группы, напавших на двух доставщиков и вымогавших у них 10 млн рублей в Мытищах, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Как сообщила Петрова, злоумышленники через приложение заказали картриджи с доставкой, после чего, представляясь сотрудниками полиции, напали на курьеров, угрожая оружием и применяя силу.
«Напуганные водитель и пассажир перевели на указанный нападавшими банковский счет более 300 тыс. рублей. После этого правонарушители продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели пополнить его на сумму 10 млн рублей», – заявила Петрова.
Полиция возбудила уголовные дела по статье «Разбой» и «Вымогательство». Оперативники при поддержке Росгвардии задержали троих уроженцев государств Закавказья и москвича в возрасте от 23 до 35 лет. Один из фигурантов ранее привлекался к ответственности за кражу и грабеж.
Все задержанные заключены под стражу. При обысках у них изъяли банковские карты, мобильные телефоны, поддельные удостоверения силовиков и травматический пистолет, которые использовались при совершении преступления.
