Суд арестовал соучастника нападения на Строгинском бульваре Москвы

Tекст: Денис Тельманов

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Молодой человек выполнял роль курьера в ходе совершения преступления, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного ГСУ СК России уточнили, что арестованный частично признал свою вину во время допроса.

В сообщении отмечается: «По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержан еще один фигурант дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве.

Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов по этому делу.

В московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.