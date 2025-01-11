В Белгородской области при пожаре погибли шесть зебр

Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР

Эксперт Леонков: Освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск

Tекст: Андрей Резчиков

«Благодаря освобождению населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) формируется охват Красноармейска с юга, происходит перерезание коммуникаций и каналов снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ). Новая тактика наших войск заключается в том, что мы не штурмуем города в лоб, а обрываем коммуникации и продвигаемся вперед в тех местах, где противник организовал слабую оборону», – отметил военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

Освобождение Шевченко открывает дорогу не только на Красноармейск (украинское название после 2016 года – Покровск), но и Дзержинск (украинское название после 2016 года – Торецк).

«О Дзержинске мы услышим в самое ближайшее время, противника уже выкидывают из города, идут тяжелые бои. Противник понимает, что, выйдя из Дзержинска, он будет как на ладони, поэтому сопротивляется как может и пытается ночью покидать город, но ВСУ не всегда это удается», – добавил эксперт.

С освобождением Шевченко под контроль России переходит крупнейшее месторождением лития, спрос на который растет из-за его использования в производстве аккумуляторов. Месторождение было открыто в 1982 году. В нем залегает более 13 млн тонн литиевых руд. «Понятно, что для США и западных союзников Украины это месторождение потеряно, мы его не отдадим. Литий используется в производстве различных высокотехнологичных продуктов, в том числе в аккумуляторных батареях», – пояснил Леонков.

Эксперт пояснил, что новая тактика российских военных помогает им освобождать населенные пункты, несмотря на то, что страны НАТО помогают Украине разведданными. Чтобы быть невидимой для спутников, российская армия ведет боевые действия небольшими группами при поддержке беспилотников с воздуха.

«Зачастую штурмовка идет без применения тяжелой техники, и эта тактика оправдалась. Штурмовка происходит непрерывно, противник просто устает отбиваться, – пояснил собеседник. – То есть мы подрезаем, освобождаем, а потом в освобожденном населенном пункте происходит накопление сил для следующих операций».

Кроме того, освобождение Шевченко обезопасит город Курахово, «потому что противнику стало тяжелее вести обстрелы». «Сейчас активно работают наши станции контрбатарейной борьбы. Зачастую если мы засекаем огневые позиции противника, то дроны-камикадзе уничтожают их. Поэтому последние обстрелы ВСУ производят с помощью ракетных установок HIMARS, которые могут наносить удары за 80 километров от цели. Но мы находим и уничтожаем эти установки. Это рутинная и тяжелая работа, но по-другому никак», – добавил спикер.

Об освобождении поселка Шевченко в Донецкой народной республике подразделениями группировки «Центр» говорится в субботней сводке Минобороны. Этот поселок, зачистка которого началась в самом начале года, расположен в семи километрах к югу от Красноармейска.

Из обнародованных Минобороны кадров следует, что российские военные установили над Шевченко триколор. На видео также запечатлены покинутые ВСУ позиции в населенном пункте.

Как отмечал ранее в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Шевченко «имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор».