Хозяева приюта для собак в Уфе заподозрили соседей в поджоге заведения

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожарный инспектор осмотрел сгоревшие вольеры и предположил, что за происшествием мог стоять поджигатель, сказала собеседница «Газеты.Ru».

Она со ссылкой на инспектора отметила, что возгорание началось с веранды, туда словно что-то подбросили или плеснули. Также там нашли пластиковую бутылку с жидкостью, пахнущую спиртосодержащим.

Инспектор должен был передать информацию правоохранителям, однако полиция еще не звонила.

Людмила отметила, что у соседей по СНТ были претензии к «Добрым рукам», поскольку животные якобы свободно гуляют по территории вне пределов заведения. По ее словам, собак выводили только на поводках, а на самовыгуле были только соседские собаки.

Минувшей зимой на участок кидали петарды, а один пес «умер по неизвестной причине».

При этом соседи помогали во время пожара спасать собак, двух не удалось спасти, а два других пса других убежали в неизвестном направлении.

По мнению собеседницы, за пожаром могут стоять соседи, которым не нравился лай и множество собак за забором. В МЧС также не исключили поджог.

В 2018 году в московском приюте для животных «Счастливый друг» произошел пожар, были спасены не менее 20 содержавшихся там собак.