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Хозяева приюта для собак в Уфе заподозрили соседей в поджоге заведения
В частном уфимском собачьем приюте «Добрые руки» в воскресенье произошел пожар, двое животных погибли, двое сбежали, куратор животных Людмила заявила, что мог быть поджог.
Пожарный инспектор осмотрел сгоревшие вольеры и предположил, что за происшествием мог стоять поджигатель, сказала собеседница «Газеты.Ru».
Она со ссылкой на инспектора отметила, что возгорание началось с веранды, туда словно что-то подбросили или плеснули. Также там нашли пластиковую бутылку с жидкостью, пахнущую спиртосодержащим.
Инспектор должен был передать информацию правоохранителям, однако полиция еще не звонила.
Людмила отметила, что у соседей по СНТ были претензии к «Добрым рукам», поскольку животные якобы свободно гуляют по территории вне пределов заведения. По ее словам, собак выводили только на поводках, а на самовыгуле были только соседские собаки.
Минувшей зимой на участок кидали петарды, а один пес «умер по неизвестной причине».
При этом соседи помогали во время пожара спасать собак, двух не удалось спасти, а два других пса других убежали в неизвестном направлении.
По мнению собеседницы, за пожаром могут стоять соседи, которым не нравился лай и множество собак за забором. В МЧС также не исключили поджог.
В 2018 году в московском приюте для животных «Счастливый друг» произошел пожар, были спасены не менее 20 содержавшихся там собак.