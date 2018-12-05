Приют для животных сгорел в Москве

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5 декабря, среда | Последнее обновление — 11:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Причиной пожара в московском приюте для животных мог стать поджог
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины
Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты
Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Порошенко в полном отчаянии и молится на войну
Андрей Бабицкий, журналист
За пять лет после Майдана Украина пережила такую катастрофу, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет список Петр Алексеевич. Подробности...
Кант проиграл в честной борьбе
Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ
Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
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