Приют для животных сгорел в Москве

Пожар произошел в московском приюте для животных «Счастливый друг», были спасены не менее 20 содержавшихся там собак, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве.

Пожар начался около 05.30 мск, сгорела деревянная постройка, площадь возгорания составила 200 кв. метров.

«К моменту прибытия пожарных подразделений в приют … огонь распространился уже по всей его площади. Администрация учреждения вынесла оттуда как минимум 20 собак, они не пострадали», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

В администрации приюта также подтвердили, что большая часть обитателей приюта спасена.

«У нас содержались не только собаки и кошки, но и дикие животные, в том числе птицы, всего несколько десятков зверей и птиц. Так вот, всех «дикарей» мы спасли, пернатых тоже успели вынести. Так что массовой гибели животных не произошло», – сказали в приюте.

В настоящее время животных перевозят в другое здание.