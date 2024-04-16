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При пожаре в зоопарке Евпатории погибли более 200 животных
В Евпатории произошел пожар в зоопарке, более 200 экзотических животных сгорели
В пятиэтажном здании зоопарка «Тропик парк» в Евпатории произошел пожар, погибли более 200 животных, среди которых могут быть редкие виды птиц, а также крокодилы и удавы, сообщили в экстренных службах.
В ГУ МЧС по Республике Крым уточнили, что сотрудники смогли спасти из огня двух медведей, чей вольер был на этаже, пятиэтажное здание зоопарка сгорело дотла, конструкция обрушилась. По данным МЧС, погибших людей на происшествии нет, спасатели вывели из огня несколько животных и женщину, передает РИА «Новости».
Представитель экстренных служб сообщил, что погибли более 200 обитателей зоопарка, среди которых могут быть довольно редкие виды животных и птиц.
Начата проверка по статье: «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения».
«Тропик Парк» – зоопарк экзотических животных в Евпатории, в нем содержались земноводные, рептилии, тропические птицы и приматы.