«Калашников» разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем

«Калашников» разработал новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем

Tекст: Дмитрий Зубарев

На международной конференции и выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2025 года, концерн «Калашников» представит свой новейший разработанный комплекс «КУБ-СМ», сообщает Telegram-канал «Калашников». Комплекс включает управляемые боеприпасы и разведчик-ретранслятор, входящие в транспортно-пусковые контейнеры, запускаемые из бронированной машины.

Основной задачей комплекса является обеспечение мобильных боевых действий. Управляемые боеприпасы поражают небронированные и легкобронированные цели, а также элементы командных пунктов и объектов противовоздушной и противоракетной обороны. В состав комплекса входят 14 управляемых боеприпасов и два разведчика-ретранслятора на базе беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс «КУБ-СМ» способен действовать в любое время суток и в различных метеоусловиях, включая порывы ветра до 15 м/с. Он эффективен против объектов радиоэлектронной борьбы, тылового обеспечения и авиационных баз противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил все поставки дронов «Куб» по контрактам на 2024 год, продемонстрировал первый полет дрона «КУБ-10Э», а позже разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях.