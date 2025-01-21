Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
«Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях
Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе под названием «КУБ-2-Э», сообщает ТАСС. Новинка будет представлена в двух модификациях и впервые появится на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 в Абу-Даби. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как сообщили в пресс-службе концерна, данный дрон-камикадзе является совместной разработкой АО «Концерн «Калашников» и научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС»). «КУБ-2-Э» относится к классу управляемых барражирующих боеприпасов и будет представлен в двух классах: малом и среднем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж. Далее сообщалось, что концерн поставил все дроны «Куб» по контрактам 2024 года. Также недавно «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э».